Нарушала санкции против России: на какую сумму "влетела" дочерняя компания Apple за помощь Москве

В Великобритании регуляторы оштрафовали европейский филиал известной компании Apple на 390 тысяч фунтов стерлингов за нарушение санкций против России. Компания платила деньги в российскую копилку во время полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Как наказали компанию за деньги в копилку России?

Apple Distribution International (ADI), которая отвечает за продажи продукции в Европе и на Ближнем Востоке, "влетела" на штраф от Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) после того, как платила российской компании Okko в 2022 году.

ADI после начала полномасштабной войны России против Украины перечислила 635 618,75 фунтов стерлингов российскому стриминговому сервису Okko через британский банк двумя платежами.

Регулятор сообщил, что компания сама задекларировала эти операции в октябре 2022 года, однако этим нарушила санкции против российского бизнеса. В Apple подчеркнули, что серьезно относятся к санкциям и оперативно проинформировали власти Великобритании.

До мая 2022 года Okko принадлежал подсанкционному "Сбербанку", а перед платежами его передали новой российской компании JSC New Opportunities, вероятно, для обхода ограничений.

Отметим, что штраф для Apple стал первым кейсом OFSI, урегулированным по новой процедуре. Этот механизм позволяет уменьшить сумму санкций в обмен на отказ от судебного обжалования.

