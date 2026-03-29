Какие компании оставляют работать в России?
Некоторые иностранные компании лишь сократили свою активность в России, другие – адаптировали бизнес-модели, а отдельные даже нарастили доходы, свидетельствуют данные платформы Leave Russia от KSE Institute.
После начала войны в Украине в России осталось работать много известных брендов:
- PepsiCo.
Американская компания заявила об остановке продаж своих главных напитков, однако не прекратила деятельность полностью. Производство снеков и молочной продукции продолжилось, а в 2024 году она даже запустила новый завод под Новосибирском.
Более того, компания пыталась зарегистрировать новые бренды напитков в России. А ее доходы в первый год войны даже выросли.
- Procter & Gamble
Американская корпорация, которая владеет такими известными брендами, как Pampers, Ariel, Gillette, Pantene и т.д., сократила инвестиции и рекламу в России. Однако она не оставила рынок, сосредоточившись на базовых товарах гигиены. В то же время компания продолжала получать доходы в России в 2021 – 2023 годах.
- L'Oréal
Французская косметическая компания официально закрыла магазины и заявила о паузе инвестиций, однако фактически быстро возобновила активность. Компания наладила поставки через третьи страны, арендовала новый офис в Москве и сохранила работу своего завода.
- Ferrero
Итальянская кондитерская компания формально сократила деятельность, но экспорт продукции в Россию вырос примерно на треть. Известно, что выручка компании в России составляла 743 миллиона долларов, а ее российские активы – 458 миллионов долларов.
Какие компании возобновляют работу?
Отдельные компании после паузы постепенно вернулись в Россию. Например, южнокорейская южнокорейская LG Electronics возобновила работу своего завода бытовой техники и увеличила выручку. Частично это объясняют желанием сохранить производственные мощности и не потерять рынок.
Турецкий холдинг Arçelik (владелец брендов Beko и Grundig) не только не ушел, но и расширил присутствие, выкупив активы американской Whirlpool в России. Это позволило существенно нарастить доходы уже в 2023 году.
Итальянский производитель Ariston также возобновил деятельность в России после того, как российский диктатор Владимир Путин отменил указ о национализации ее активов. В компании подтвердили "многолетнюю преданность бизнесу в России".
Как реагируют в Украине?
В Украине осудили деятельность компаний, которые работают в стране-агрессоре.
В частности, НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны ряд компаний, например:
- PepsiCo
- Mars
- Procter & Gamble и тому подобное.
Это означает, что их деятельность в России рассматривается как фактор, что косвенно поддерживает экономику страны-агрессора.
Какая еще компания возвращается в Россию?
Японский автопроизводитель Mazda после начала полномасштабной войны в 2022 году объявил о выходе с российского рынка, а в 2025 году сообщил, что потерял возможность выкупить свой бывший завод. Компания тогда продала свою долю предприятия во Владивостоке.
Впрочем, несмотря на эти заявления, бренд снова появился на российском рынке. Недавно российское подразделение Mazda Motor Corp, которое полностью принадлежит японской компании, представило сразу две модели кроссоверов – CX-5 и CX-50. По имеющейся информации, автомобили импортируют из Китая, а продажа осуществляется с официальной гарантией.
В то же время статистика свидетельствует об активизации бренда: с начала 2026 года в России зарегистрировали более 2 тысяч новых авто Mazda. Таким образом компания впервые смогла попасть в десятку самых популярных производителей на российском рынке.