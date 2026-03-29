Какие компании оставляют работать в России?

Некоторые иностранные компании лишь сократили свою активность в России, другие – адаптировали бизнес-модели, а отдельные даже нарастили доходы, свидетельствуют данные платформы Leave Russia от KSE Institute.

После начала войны в Украине в России осталось работать много известных брендов:

PepsiCo.

Американская компания заявила об остановке продаж своих главных напитков, однако не прекратила деятельность полностью. Производство снеков и молочной продукции продолжилось, а в 2024 году она даже запустила новый завод под Новосибирском.

Более того, компания пыталась зарегистрировать новые бренды напитков в России. А ее доходы в первый год войны даже выросли.

Procter & Gamble

Американская корпорация, которая владеет такими известными брендами, как Pampers, Ariel, Gillette, Pantene и т.д., сократила инвестиции и рекламу в России. Однако она не оставила рынок, сосредоточившись на базовых товарах гигиены. В то же время компания продолжала получать доходы в России в 2021 – 2023 годах.

L'Oréal

Французская косметическая компания официально закрыла магазины и заявила о паузе инвестиций, однако фактически быстро возобновила активность. Компания наладила поставки через третьи страны, арендовала новый офис в Москве и сохранила работу своего завода.

Ferrero

Итальянская кондитерская компания формально сократила деятельность, но экспорт продукции в Россию вырос примерно на треть. Известно, что выручка компании в России составляла 743 миллиона долларов, а ее российские активы – 458 миллионов долларов.

Какие компании возобновляют работу?

Отдельные компании после паузы постепенно вернулись в Россию. Например, южнокорейская южнокорейская LG Electronics возобновила работу своего завода бытовой техники и увеличила выручку. Частично это объясняют желанием сохранить производственные мощности и не потерять рынок.

Турецкий холдинг Arçelik (владелец брендов Beko и Grundig) не только не ушел, но и расширил присутствие, выкупив активы американской Whirlpool в России. Это позволило существенно нарастить доходы уже в 2023 году.

Итальянский производитель Ariston также возобновил деятельность в России после того, как российский диктатор Владимир Путин отменил указ о национализации ее активов. В компании подтвердили "многолетнюю преданность бизнесу в России".

Как реагируют в Украине?

В Украине осудили деятельность компаний, которые работают в стране-агрессоре.

В частности, НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны ряд компаний, например:

PepsiCo

Mars

Procter & Gamble и тому подобное.

Это означает, что их деятельность в России рассматривается как фактор, что косвенно поддерживает экономику страны-агрессора.

