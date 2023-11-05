Apple ухудшил показатель продаж, но iPhone в очередной раз спасает компанию

Продажи гаджетов Apple падают уже четвертый квартал подряд. Впрочем, доходы компании от этого не слишком страдают.

Падение продаж Apple

В своем квартальном отчете компания Apple отчиталась о падении продаж многих продуктов. Высокую популярность среди пользователей сохраняют только Phone и Apple TV+.

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Впрочем, с доходами у гиганта все остается в порядке. По сравнению с прошлым годом показатель упал всего на 1% и составил 89,5 миллиарда долларов.

Хуже всего в прошлом квартале продавались iPad и Mac. В общей сложности прибыль от них составила 7,6 миллиарда долларов, хотя в прошлом году на них удалось заработать 11,6 миллиарда долларов.

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Продажи AirPods и Apple Watch также сократились до 9,32 миллиарда долларов, что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Больше всего прибыли Apple принес iPhone – 89,5 миллиарда долларов. Хорошую положительную динамику продемонстрировали и сервисы iCloud и Apple Music. Их продажи выросли на 16% и позволили компании заработать 22,3 миллиарда долларов.