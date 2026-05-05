Россия ударила по терминалу "Кернел": что известно о последствиях массированной атаки

В ночь на 3 мая портовая инфраструктура Черноморска в Одесской области оказалась под массированной атакой дронов. Среди объектов, подвергшихся удару, терминал компании Kernel, который занимается перевалкой растительного масла.

Что известно об ударе по "Кернел"?

В результате прямых попаданий были разрушены и повреждены резервуары для хранения продукции. Это привело к утечке более 1 100 тонн масла. Об этом сообщили в компании, пишет NV.

Смотрите также Дефицит кадров не спасает: найти работу в Украине становится сложнее – что происходит

В то же время ситуацию удалось быстро взять под контроль – утечку оперативно локализовали, и продукция не попала в море, поэтому экологической катастрофы удалось избежать.

Удар также вызвал масштабный пожар, который охватил часть производственных мощностей:

Огонь удалось ликвидировать в сжатые сроки, однако повреждения инфраструктуры оказались существенными.

Кроме резервуаров, пострадали производственное оборудование, офисные помещения и логистическая инфраструктура предприятия.

В частности, получили повреждения четыре железнодорожные цистерны, которые использовались для транспортировки продукции.

Из-за значительных разрушений компания вынуждена была временно приостановить прием и отгрузку продукции на этом терминале. Также в результате атаки пострадал один из работников предприятия – он получил ранения средней тяжести.

Сейчас на объекте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, а также оценка нанесенного ущерба и технического состояния инфраструктуры.

Последствия атаки / Фото "Кернел"

Последствия атаки / Фото "Кернел"

Какие будут последствия для экономики?

Атаки на портовую инфраструктуру имеют более широкий экономический эффект, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не только о физических убытках, но и о нарушении логистических цепей. Такие удары:

повышают стоимость экспорта

создают задержки в выполнении контрактов

заставляют бизнес быстро перестраивать маршруты

увеличивают нагрузку на альтернативные порты

Что это означает? Для аграрного сектора, который в значительной степени зависит от экспорта, это означает дополнительные риски и расходы.

Обратите внимание! Атака на терминал в Черноморске демонстрирует уязвимость экспортной инфраструктуры даже крупных компаний. Бизнес адаптируется и находит альтернативы, однако каждый такой удар усложняет логистику, повышает расходы и создает дополнительное давление на экономику.

Какие последствия атаки на Одесскую область ночью 3 мая?

Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. По состоянию на 08:26 3 мая известно, что два человека погибли, еще пятеро – пострадали. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

В Одесском районе зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры,

– написал чиновник.

По словам начальника Одесской областной военной администрации, пожара, возникшие, сейчас ликвидировали спасатели.

Все соответствующие службы работают над устранением последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления российской армии против гражданского населения Одесской области,

– заверил Кипер.

Почему Россия обстреливает Одессу и область?

Одессу и область атакуют комбинированными группами беспилотников. По оценкам экспертов, среди них могли быть и реактивные дроны, что свидетельствует о возможном тестировании новой тактики ударов, пишет УНИАН.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что пока точно определить тип использованных аппаратов сложно, однако характер атаки может указывать на экспериментальное применение новых средств.

Александр Коваленко Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Точную модификацию реактивных дронов пока не могу назвать, но скорее всего на Одессе испытывалась тактика и эффективность применения этих средств, с учетом растущих показателей перехвата вражеских целей дронами-перехватчиками.

По его словам, еще 11 января Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о первом использовании модификации "Герань-5". Фактически речь идет о малогабаритной дозвуковой крылатой ракете.

Кроме этого, реактивные дроны типа Shahed-238 российская армия начала применять раньше – первые сообщения об их сбивании появились еще в начале 2024 года. В 2025 году их использовали во время атак по Украине, но массового применения эти аппараты пока не получили.

На фоне того, что Украина активно развивает системы перехвата беспилотников, российская сторона ищет способы обойти эту оборону. Как отмечает эксперт, основными направлениями остаются повышение скорости или маневренности дронов.

Пока точно неизвестно, какие именно аппараты были использованы во время этой атаки - Shahed-238 или "Герань-5"/Karrar. Впрочем, сам характер удара указывает на то, что россия может тестировать новые инструменты для прорыва украинской системы противодействия дронам.

Коваленко отмечает: как и в течение всего полномасштабного вторжения, Одесса остается для российских войск не только объектом атак, но и площадкой для тестирования новых видов вооружения, тактики и модификаций средств поражения.

Другие новости о массированной атаке по Украине