Российская авиакомпания "Азимут" оказалась на грани выживания, сократив свои доходы на 30%. Деградация российской экономики и западные санкции все сильнее "прижимают" перевозчика.

Российская гражданская авиация переживает кризис: что известно?

По итогам 2025 года чистая прибыль авиаперевозчика "Азимут” сократилась на 30,9% по сравнению с 2024 годом, пишет СВРУ.

Валовой убыток вырос в 1,5 раза – до 2,778 миллиардов рублей, а убыток от продаж достиг 3,608 миллиардов рублей. Другие доходы сократились на 11,3%. В разведке выкоремили несколько причин такого явления:

Системная деградация российской экономики, спровоцирована войной против Украины и международными санкциями;

Инфляция и рост цен, которые лишили россиян возможности покупать авиабилеты.

Положение усугубляет технологическая зависимость "Азимута" от импортных комплектующих. Весь парк перевозчика – 19 самолетов Superjet 100 – формально является российским продуктом, критически зависимым от иностранных деталей, которые сейчас невозможно получить из-за санкций.

Единственное, что удерживает "Азимут" от краха, – государственные субсидии из бюджета. Фактически перевозчик существует не за счет коммерческих перевозок, а на искусственной подпитке средствами налогоплательщиков.

"Азимут" стал заложником ситуации, на которую не имеет никакого влияния: постоянная неопределенность, военные риски и закрытые аэропорты методично уничтожают любую перспективу развития. И за эту "стабильность" российский бизнес должен благодарить исключительно Путина,

– сообщили в СВРУ.

Какова ситуация в экономике России и что известно о дефиците бюджета?

Дефицит бюджета России за 2 месяца 2026 года расширился до 3,45 триллиона рублей, то есть это 1,5% ВВП, что достигает почти годового прогноза, сообщают в The Moscow Times.

Интересно, что экономист Иван Ус рассказал для 24 Канала, что в конце прошлого года власти России отчитались, что дефицит бюджета составляет якобы 5,7 триллиона рублей. Впрочем бывший первый заместитель главы Центробанка России заявлял, что на самом деле реальный дефицит составляет где-то около 8 триллионов.

Иван Ус Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Дело в том, что отдельные расходы россияне перенесли с 2025 года на 2026 год. И такой существенный дефицит за 2 месяца 2026 года поэтому показатель.

Ус объясняет, что россияне считали, что смогут покрывать дефицит за счет нефтегазовых поступлений. Кроме того, Ус называет еще один фактор, который влияет негативно на покрытие дефицита России. Речь идет о крепком курсе рубля.

Экономист Олег Гетман для 24 Канала добавляет, что самое критическое для их дефицита как в этом году, так и в прошлом году, есть цены на энергоносители. И в первую очередь, на нефть.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы За два месяца 2026 года мировая цена нефти марки Brent держалась на уровне 60 долларов за баррель, а соответственно, российская марка Urals могла составлять где-то 40 долларов за баррель, что довольно близко к себестоимости. И если бы такая ситуация продержалась до конца года, то последствия для России были бы критическими.

