Государство берет на себя 50% стоимости "автогражданки" для ветеранов и людей с инвалидностью из-за войны. Благодаря новому закону защитники смогут оформить полис ОСАГО фактически бесплатно.

Государство компенсирует 50% стоимости автогражданки?

О соответствующем решении сообщила премьер Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал. При этом она отметила, что "рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя".

Принято решение, согласно которому государство будет компенсировать 50% стоимости полиса обязательного автострахования (ОСАГО) для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны,

– отметила Свириденко.

Что предусматривает закон?

С сентября 2025 года участники боевых действий и лица с инвалидностью из-за войны, которые лично управляют собственным авто, имеют право на оформление "автогражданки" с компенсацией на 100%. В частности, 50% оплачивает страховая компания, а 50% – государство, разъяснено на сайте Министерства по делам ветеранов.

Это означает, что фактически полис для ветеранов будет стоить 0 гривен, при условии соблюдения ряда требований:

авто должно принадлежать ветерану и не использоваться для коммерции;

двигатель – до 2500 см³ или электродвигатель до 100 кВт;

компенсация распространяется на одно транспортное средство.

Обратите внимание. Если полис уже приобретен в 2025 году – ветераны могут получить 50% компенсации.