Государство компенсирует 50% стоимости автогражданки?
О соответствующем решении сообщила премьер Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал. При этом она отметила, что "рада видеть слаженную работу министерств, чтобы каждый ветеран и ветеранка имели возможность восстановиться и реализовать себя".
Принято решение, согласно которому государство будет компенсировать 50% стоимости полиса обязательного автострахования (ОСАГО) для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны,
– отметила Свириденко.
Что предусматривает закон?
С сентября 2025 года участники боевых действий и лица с инвалидностью из-за войны, которые лично управляют собственным авто, имеют право на оформление "автогражданки" с компенсацией на 100%. В частности, 50% оплачивает страховая компания, а 50% – государство, разъяснено на сайте Министерства по делам ветеранов.
Это означает, что фактически полис для ветеранов будет стоить 0 гривен, при условии соблюдения ряда требований:
- авто должно принадлежать ветерану и не использоваться для коммерции;
- двигатель – до 2500 см³ или электродвигатель до 100 кВт;
- компенсация распространяется на одно транспортное средство.
Обратите внимание. Если полис уже приобретен в 2025 году – ветераны могут получить 50% компенсации.
Почему это важно
Этот закон устраняет правовой пробел, потому что до сих пор ветераны не имели специальной нормы в Гражданском кодексе по автострахованию. Теперь страхование является не только обязательным, но и финансово доступным для тех, кто отдал здоровье за страну.