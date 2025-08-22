Держава компенсує 50% вартості автоцивілки?

Про відповідне рішення повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал. При цьому вона зазначила, що "рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе".

До теми Як оформити автоцивілку дешевше у 2025 році

Ухвалено рішення, згідно з яким держава компенсуватиме 50% вартості полісу обов'язкового автострахування (ОСЦПВ) для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни,

– зазначила Свириденко.

Що передбачає закон?

З вересня 2025 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю через війну, які особисто керують власним авто, мають право на оформлення "автоцивілки" з компенсацією на 100%. Зокрема, 50 % оплачує страхова компанія, а 50 % – держава, роз'яснено на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Це означає, що фактично поліс для ветеранів буде коштувати 0 гривень, за умови дотримання ряду вимог:

авто має належати ветерану й не використовуватися для комерції;

двигун – до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт;

компенсація поширюється на один транспортний засіб.

Зауважте. Якщо поліс уже придбано у 2025 році – ветерани можуть отримати 50% компенсації.