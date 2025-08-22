Держава покриє 50% вартості автоцивілки для ветеранів: як скористатися пільгою
- Держава компенсує 50% вартості ОСЦПВ для ветеранів та осіб з інвалідністю через війну, що робить поліс фактично безкоштовним.
- З вересня 2025 року компенсація охоплює 100% вартості для ветеранів, якщо авто належить ветерану, не використовується для комерції, і відповідає певним технічним вимогам.
Держава бере на себе 50% вартості "автоцивілки" для ветеранів та людей з інвалідністю через війну. Завдяки новому закону захисники зможуть оформити поліс ОСЦПВ фактично безкоштовно.
Держава компенсує 50% вартості автоцивілки?
Про відповідне рішення повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал. При цьому вона зазначила, що "рада бачити злагоджену роботу міністерств, щоб кожен ветеран і ветеранка мали можливість відновитися та реалізувати себе".
Ухвалено рішення, згідно з яким держава компенсуватиме 50% вартості полісу обов'язкового автострахування (ОСЦПВ) для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни,
– зазначила Свириденко.
Що передбачає закон?
З вересня 2025 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю через війну, які особисто керують власним авто, мають право на оформлення "автоцивілки" з компенсацією на 100%. Зокрема, 50 % оплачує страхова компанія, а 50 % – держава, роз'яснено на сайті Міністерства у справах ветеранів.
Це означає, що фактично поліс для ветеранів буде коштувати 0 гривень, за умови дотримання ряду вимог:
- авто має належати ветерану й не використовуватися для комерції;
- двигун – до 2500 см³ або електродвигун до 100 кВт;
- компенсація поширюється на один транспортний засіб.
Зауважте. Якщо поліс уже придбано у 2025 році – ветерани можуть отримати 50% компенсації.
Чому це важливо
Цей закон усуває правову прогалину, бо досі ветерани не мали спеціальної норми в Цивільному кодексі щодо автострахування. Тепер страхування є не лише обов'язковим, а й фінансово доступним для тих, хто віддав здоров'я за країну.