Крупнейший автопроизводитель в России –"АвтоВАЗ" перевел производство на сокращенную четырехдневную рабочую неделю. Такой режим работы на предприятии могут ввести на минимум полгода.

Вынужденное решение автопроизводителя?

Об этом сообщил председатель профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцева, передает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

Он отметил, что решение могут пересмотреть в случае улучшения ситуации на российском авторынке. Но, пока никаких прогнозов делать не берется.

Что известно о проблемах на рынке?

О планах перехода на урезанный рабочий график компания предупреждала еще в июле, а теперь решение приняли официально.

Предварительно сокращенную рабочую неделю ввели с 28 сентября 2025 года до 28 марта 2026 года. В компании объясняют это необходимостью "сохранить коллектив и избежать массовых сокращений".

По данным аналитического агентства "Автостат", продажи Lada за 8 месяцев 2025 года упали на 24,9% – до 211,3 тысячи автомобилей.

Что этому предшествовало?