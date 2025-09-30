Найбільший автовиробник у Росії – "АвтоВАЗ" перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень. Такий режим роботи на підприємстві можуть ввести на щонайменше пів року.

Вимушене рішення автовиробника?

Про це повідомив голова профспілкової організації підприємства Сергій Зайцева, передає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Він зауважив, що рішення можуть переглянути у випадку покращення ситуації на російському авторинку. Та, наразі жодних прогнозів робити не береться.

Що відомо про проблеми на ринку?

Про плани переходу на урізаний робочий графік компанія попереджала ще у липні, а тепер рішення прийняли офіційно.

Попередньо скорочений робочий тиждень запровадили з 28 вересня 2025 року до 28 березня 2026 року. У компанії пояснюють це необхідністю "зберегти колектив та уникнути масових скорочень".

За даними аналітичного агентства "Автостат", продажі Lada за 8 місяців 2025 року впали на 24,9% – до 211,3 тисячі автомобілів.

Що цьому передувало?