На Запорожье с июня по сентябрь 2025 года специалисты Государственной налоговой службы выявили серьезные нарушения на шести автозаправочных станциях. Общая сумма штрафов составила более 9 миллионов гривен.

Какие нарушения выявила налоговая?

Как сообщили в региональном управлении ГНС, налоговики зафиксировали 36 случаев нарушений законодательства на АЗС, информирует 24 Канал.

Среди основных нарушений:

реализация горючего без лицензии,

отсутствие регистрации акцизного склада,

а также расчетные операции без использования РРО (регистраторов расчетных операций).

Кроме этого, налоговая обнаружила факты использования незадекларированного наемного труда, что также является грубым нарушением действующего законодательства.

Важно. В ГНС отметили, что проверки проводились исключительно при наличии высоких степеней риска, в соответствии с решениями СНБО по моратория на безосновательные вмешательства в деятельность бизнеса.

К слову, согласно данным дашборда от monobank, с начала 2025 года украинцы потратили более 5,2 миллиарда гривен на заправках OKKO и почти 4 миллиарда гривен на WOG. Третье место занимает UPG с затратами в 1,17 миллиарда гривен.

Что этому предшествовало?