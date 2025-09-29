Какие нарушения выявила налоговая?
Как сообщили в региональном управлении ГНС, налоговики зафиксировали 36 случаев нарушений законодательства на АЗС, информирует 24 Канал.
Смотрите также Штраф в 85 тысяч: за что наказывает налоговая ФОПов
Среди основных нарушений:
- реализация горючего без лицензии,
- отсутствие регистрации акцизного склада,
- а также расчетные операции без использования РРО (регистраторов расчетных операций).
Кроме этого, налоговая обнаружила факты использования незадекларированного наемного труда, что также является грубым нарушением действующего законодательства.
Важно. В ГНС отметили, что проверки проводились исключительно при наличии высоких степеней риска, в соответствии с решениями СНБО по моратория на безосновательные вмешательства в деятельность бизнеса.
К слову, согласно данным дашборда от monobank, с начала 2025 года украинцы потратили более 5,2 миллиарда гривен на заправках OKKO и почти 4 миллиарда гривен на WOG. Третье место занимает UPG с затратами в 1,17 миллиарда гривен.
Что этому предшествовало?
Ранее детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу, которая незаконно торговала фальсифицированным топливом в Киевской области/
Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "Укрпалетсистем" арендовать 47 АЗС, принадлежащих группе "Приват", в частности активы 10 юридических лиц.
Ранее UPG уже получила разрешение на аренду 34 заправок в Киевской области, а в будущем может получить контроль над еще 400 заправками из сети "Приват".