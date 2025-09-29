Які порушення виявила податкова?
Як повідомили у регіональному управлінні ДПС, податківці зафіксували 36 випадків порушень законодавства на АЗС, інформує 24 Канал.
Серед основних порушень:
- реалізація пального без ліцензії,
- відсутність реєстрації акцизного складу,
- а також розрахункові операції без використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій).
Крім цього, податкова виявила факти використання незадекларованої найманої праці, що також є грубим порушенням чинного законодавства.
Важливо. У ДПС наголосили, що перевірки проводились виключно за наявності високих ступенів ризику, відповідно до рішень РНБО щодо мораторію на безпідставні втручання у діяльність бізнесу.
До слова, згідно з даними дашборду від monobank, з початку 2025 року українці витратили понад 5,2 мільярда гривень на заправках OKKO та майже 4 мільярди гривень на WOG. Третє місце займає UPG із витратами у 1,17 мільярда гривень.
Що цьому передувало?
Раніше детективи Бюро економічної безпеки викрили групу, яка незаконно торгувала фальсифікованим пальним у Київській області/
Антимонопольний комітет України дозволив компанії "Укрпалетсистем" орендувати 47 АЗС, що належать до групи "Приват", зокрема активи 10 юридичних осіб.
Раніше UPG вже отримала дозвіл на оренду 34 заправок у Київській області, а в майбутньому може отримати контроль над ще 400 заправками з мережі "Приват".