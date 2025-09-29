Укр Рус
29 вересня, 15:23
На Запоріжжі викрили шість "проблемних" заправок: штрафи на понад 9 мільйонів

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • На Запоріжжі виявили порушення на шести автозаправних станціях, загальна сума штрафів склала понад 9 мільйонів гривень.
  • Порушення включають реалізацію пального без ліцензії, відсутність реєстрації акцизного складу, порушення розрахункових операцій та використання незадекларованої праці.

На Запоріжжі з червня по вересень 2025 року фахівці Державної податкової служби виявили серйозні порушення на шести автозаправних станціях. Загальна сума штрафів склала понад 9 мільйонів гривень.

Які порушення виявила податкова?

Як повідомили у регіональному управлінні ДПС, податківці зафіксували 36 випадків порушень законодавства на АЗС, інформує 24 Канал

Серед основних порушень:

  • реалізація пального без ліцензії,
  • відсутність реєстрації акцизного складу,
  • а також розрахункові операції без використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій).

Крім цього, податкова виявила факти використання незадекларованої найманої праці, що також є грубим порушенням чинного законодавства.

Важливо. У ДПС наголосили, що перевірки проводились виключно за наявності високих ступенів ризику, відповідно до рішень РНБО щодо мораторію на безпідставні втручання у діяльність бізнесу.

До слова, згідно з даними дашборду від monobank, з початку 2025 року українці витратили понад 5,2 мільярда гривень на заправках OKKO та майже 4 мільярди гривень на WOG. Третє місце займає UPG із витратами у 1,17 мільярда гривень. 

Що цьому передувало?

  • Раніше детективи Бюро економічної безпеки викрили групу, яка незаконно торгувала фальсифікованим пальним у Київській області/

  • Антимонопольний комітет України дозволив компанії "Укрпалетсистем" орендувати 47 АЗС, що належать до групи "Приват", зокрема активи 10 юридичних осіб.

  • Раніше UPG вже отримала дозвіл на оренду 34 заправок у Київській області, а в майбутньому може отримати контроль над ще 400 заправками з мережі "Приват".