На Запоріжжі з червня по вересень 2025 року фахівці Державної податкової служби виявили серйозні порушення на шести автозаправних станціях. Загальна сума штрафів склала понад 9 мільйонів гривень.

Які порушення виявила податкова?

Як повідомили у регіональному управлінні ДПС, податківці зафіксували 36 випадків порушень законодавства на АЗС, інформує 24 Канал.

Серед основних порушень:

реалізація пального без ліцензії,

відсутність реєстрації акцизного складу,

а також розрахункові операції без використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій).

Крім цього, податкова виявила факти використання незадекларованої найманої праці, що також є грубим порушенням чинного законодавства.

Важливо. У ДПС наголосили, що перевірки проводились виключно за наявності високих ступенів ризику, відповідно до рішень РНБО щодо мораторію на безпідставні втручання у діяльність бізнесу.

До слова, згідно з даними дашборду від monobank, з початку 2025 року українці витратили понад 5,2 мільярда гривень на заправках OKKO та майже 4 мільярди гривень на WOG. Третє місце займає UPG із витратами у 1,17 мільярда гривень.

Що цьому передувало?