Как скандал с тальковой продукцией привел к банкротству Avon

Компания Avon Products, которая владеет косметическим брендом Avon, подала заявление по делам о банкротстве. Это было сделано для того, чтобы справиться с исками от людей, которые уверяют, что тальковая продукция компании вредит здоровью.

Почему Avon подала заявление о банкротстве

Как известно, это случилось после того, как более 380 судебных исков было подано на компанию. В исках говорилось о том, что тальк в продукции Avon вызывает рак.

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Директор по реструктуризации Avon Products Филипп Гунд сообщил, что компания потратила 225 миллионов долларов на защиту от исков о причинении вреда здоровью и выплаты по урегулированию.

Поэтому компании не хватает средств "для ведения судебных разбирательств и/или урегулирования" дел.

Кроме того, в Avon Products отмечают, что их продукция не наносит вреда. Несмотря на это компания ожидает, что количество исков будет только расти, "если не будет окончательного решения".

Что известно о косметической компании

Avon Products владеет брендом за пределами США, Канады и Пуэрто-Рико. За рубежом Avon принадлежит компании LG Household & Health Care.