Безос продал миллионы акций Amazon – сколько ему удалось заработать

Джефф Безос решил избавиться от части своих акций Amazon. Основателю компании удалось заработать на этом немалые деньги.

Безос продал акции на миллиарды долларов

В феврале стоимость акций Amazon выросла на сотни миллиардов долларов. Такой успех на предыдущих торгах спровоцирован тем, что компании удалось оптимизировать расходы и начать переориентацию бизнеса.

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Основатель компании Джефф Безос решил воспользоваться ситуацией и продать 12 миллионов своих акций. Общая прибыль от такого шага составила 2 миллиарда долларов.

О планах по продаже своих акций Джефф Безос заявлял еще в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что он планирует продать 50 миллионов акций.

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План продажи имел определенные условия, а завершиться должен до 31 января 2025 года. Сейчас Джефф Безос является вторым самым богатым человеком в мире.

Напомним, ранее суд вынес вердикт относительно выплаты Илону Маску бонусов в размере 55 миллиардов долларов. Компенсационный пакет считают необоснованным, что может обвалить позиции Илона в рейтинге миллиардеров.