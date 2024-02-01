Рекордная компенсация для Маска
Компенсационный пакет, который компания Tesla должна была выплатить Илону Маску, был альтернативой гарантированной зарплаты. Его размер должен был зависеть от капитализации бизнеса и других показателей.
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В результате в 2018 году совет директоров Tesla выписал Маску премию за производительность в размере 55 миллиардов долларов. Это самая большая выплата компенсации в истории публичных рынков.
Почему инвесторы пошли в суд
Ричард Торнетт, один из инвесторов компании, сразу пошел в суд. Он заявил, что инвесторы ничего не знали о том, что компенсационный план составил сам Маск. Кроме того, на момент выплаты компенсации Илон контролировал совет директоров, куда входили его друзья и бизнес-партнеры.
Торнетт считал действия Маска незаконными и попросил суд отменить решение о выплате космической премии.
Фемида огласила решение
Судья Кэтлин МакКормик стала на сторону истцов. Решение о предоставлении Илону компенсационного пакета отменено. По мнению судьи, ключевые директора были в сговоре с Маском, поэтому говорить об их независимости не приходится.
Tesla отчаянно нуждалась в Маске, чтобы достичь успеха на следующем этапе развития, но этот факт не оправдывает самый большой план компенсации в истории публичных рынков,
– говорится в решении судьи.
Реакция Маска и падение в рейтинге миллиардеров
Дело рассматривалось в штате Делавэр, где в то время была зарегистрирована компания. После решения суда Маск написал на своей странице в Х такую "рекомендацию":
Никогда не регистрируйте свою компанию в штате Делавэр.
Теперь он хочет перенести компанию в Техас, как ранее перерегистрировал Х из Делавэра в Неваду. Эти два штата гарантируют больше защиты от исков инвесторов, и Маск хочет уберечь себя от подобного опыта в будущем.
Если Илон не выиграет апелляцию, то не получит 55 миллиардов и упадет с первой строчки рейтинга миллиардеров Bloomberg на третью.