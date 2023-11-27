Искусственный интеллект в действии: прогноз от Билла Гейтса

Основатель Microsoft, Билл Гейтс, прогнозирует, что ИИ повлияет на сферу занятости и весь рабочий процесс. О том, какие именно изменения можно ожидать, читайте дальше.

ИИ и сфера занятости

Билл Гейтс предполагает, что технологии искусственного интеллекта навсегда могут сменить рабочий процесс. Они не заберут работу у людей, но могут значительно улучшить ее: человечеству не придется так много работать.

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Текстовые редакторы не покончили с офисной работой, но изменили ее навсегда. Работодатели и работники должны были адаптироваться, и они это сделали,

– сказал Гейтс.

Хотя искусственный интеллект может принести некоторые положительные изменения, Гейтс ранее признавал риски, связанные со злоупотреблением искусственным интеллектом.

Как ШИ повлияет на продолжительность рабочей недели

Билл Гейтс также рассказал, что в будущем машины смогут производить всю еду и другие вещи. Соответственно, людям не придется работать более пяти дней в неделю, чтобы заработать прожиточный минимум.

Если в конце концов вы получите общество, в котором вам придется работать всего три дня в неделю, это, вероятно, нормально,

– сказал Гейтс.

В то же время прогнозы о сокращении рабочей недели были выдвинуты не только Биллом Гейтсом. Генеральный директор JPMorgan, Джейми Даймон, также выразил мнение, что благодаря использованию искусственного интеллекта следующее поколение работников может работать всего три с половиной дня в неделю.

Основатель Microsoft предполагает, что эффект широкого внедрения ИИ будет меньше промышленной революции, но его можно сравнить с компьютеризацией.