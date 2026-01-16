Бизнес сможет работать как Пункты несокрушимости в комендантский час: как изменили правила

В Украине введена чрезвычайная ситуация в энергетике, особенно сложная ситуация в городе Киев. Для этого власти изменили правила комендантского часа, поэтому некоторый бизнес сможет ночью работать и помогать людям.

Какие новости правила относительно комендантского часа?

Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа, пишет 24 Канал со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

Смотрите также Вузы и профтехи Киева переводят на дистанционное обучение, –КМВА

Эти правила будут действовать только на период чрезвычайной ситуации в энергетике. В ближайшее время ожидают первое такое решение на уровне общины – для города Киева.

Среди обновлений:

1. На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно 24/7.

Пропуска для этого не нужны.

2. Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости.

Общественный транспорт - по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью.

3. Пунктами Незламности могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и ТРЦ если в них есть:

автономное питание;

отопление;

стабильная связь;

удлинители;

бесплатный горячий чай.

4. Для бизнеса, который официально выполняет функцию Пункта Несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.

Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, с участием сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет.