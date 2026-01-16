Бизнес сможет работать как Пункты несокрушимости в комендантский час: как изменили правила
- Правительство Украины разрешило бизнесу работать как Пункты несокрушимости во время комендантского часа в период чрезвычайной ситуации в энергетике.
- Пункты Несокрушимости могут включать магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и ТРЦ, если они имеют автономное питание, отопление, стабильную связь и другие удобства.
В Украине введена чрезвычайная ситуация в энергетике, особенно сложная ситуация в городе Киев. Для этого власти изменили правила комендантского часа, поэтому некоторый бизнес сможет ночью работать и помогать людям.
Какие новости правила относительно комендантского часа?
Правительство приняло изменения в постановление, которые дают возможность регионам вводить гибкие правила комендантского часа, пишет 24 Канал со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.
Эти правила будут действовать только на период чрезвычайной ситуации в энергетике. В ближайшее время ожидают первое такое решение на уровне общины – для города Киева.
Среди обновлений:
1. На время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до Пунктов Несокрушимости можно 24/7.
Пропуска для этого не нужны.
2. Разрешается движение частного транспорта, если вы едете именно в Пункт Несокрушимости.
Общественный транспорт - по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью.
3. Пунктами Незламности могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и ТРЦ если в них есть:
- автономное питание;
- отопление;
- стабильная связь;
- удлинители;
- бесплатный горячий чай.
4. Для бизнеса, который официально выполняет функцию Пункта Несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.
Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, с участием сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет.