Этот бизнес можно открыть без значительных вложений: идеи, которые точно работают
- Можно открыть бизнес с небольшими вложениями в сферах дропшиппинга, онлайн-консультаций, продажи авторской продукции.
- Для старта бизнеса можно воспользоваться грантом от государства.
Считается, что для открытия бизнеса требуются значительные вложения. На самом деле это не так. Есть сферы, где, потратив немного, можно реализовать определенную идею и достаточно зарабатывать.
Какой бизнес можно открыть, если имеешь мало денег?
Нужно понимать, что бизнес может быть разным. В частности, вы имеете возможность зарабатывать на собственных знаниях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новая почта".
Лайфхак! Для того чтобы начать бизнес, можно воспользоваться грантом. Как сообщает Дия, государство готово предоставить средства не только на открытие собственного дела, а и на его развитие.
Какой бизнес можно открыть с небольшими вложениями:
- Дропшиппинг
Фактически, в этой схеме вы являетесь посредником, который перепродает товар со склада. Поставщик самостоятельно занимается отправкой. Ваша задача только продвигать продукт и реализовывать его.
- Консультации и онлайн-репетиторство
Для этого вам даже не нужно иметь отдельное помещение. Достаточно подтвердить свою экспертность в определенной сфере, проанализировать рынок и предложить свои услуги.
- Продажа авторской продукции
Это тот самый случай, когда хобби становится работой. То есть, вы можете продавать то, что изготавливаете в свободное время. Безусловно, себестоимость здесь зависит от вида деятельности. Однако вы можете самостоятельно регулировать все процессы.
- Создание цифровых продуктов
Необязательно начинать с чего-то тяжелого. Достаточно зарабатывать можно и на дизайне презентаций, написании курсовых, создании открыток и так далее.
Обратите внимание! Чтобы качественно представить себя, стоит создать портфолио с которым имеет возможность ознакомиться заказчик.
Что еще важно знать о бизнесе в Украине сейчас?
В следующем году налоги для бизнеса изменятся. Речь идет о том, что вырастут ставки для ФЛП.
Иногда выплачивать долги нужно и после закрытия ФЛП. В частности, это возможно, если задолженность непогашена. Например, перед банками или кредиторами.