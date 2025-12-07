Цей бізнес можна відкрити без значних вкладень: ідеї, які точно працюють
- Можна відкрити бізнес з невеликими вкладеннями в сферах дропшипінгу, онлайн-консультацій, продажу авторської продукції.
- Для старту бізнесу можна скористатися грантом від держави.
Вважається, що для відкриття бізнесу потрібні значні вкладення. Насправді це не так. Є сфери, де, витративши небагато, можна реалізувати певну ідею і достатньо заробляти.
Який бізнес можна відкрити, якщо маєш мало грошей?
Потрібно розуміти, що бізнес може бути різним. Зокрема, ви маєте змогу заробляти на власних знаннях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нова пошта".
Читайте також У Дніпрі Росія знищила склади з ліками на 5 мільярдів гривень: пожежі гасили з авіації
Лайфхак! Для того щоб розпочати бізнес, можна скористатися грантом. Як повідомляє Дія, держава готова надати кошти не тільки на відкриття власної справи, а і на її розвиток.
Який бізнес можна відкрити з невеликими вкладеннями:
- Дропшипінг
Фактично, в цій схемі ви є посередником, який перепродає товар зі складу. Постачальник самостійно займається відправкою. Ваша задача лише просувати продукт та реалізовувати його.
- Консультації та онлайн-репетиторство
Для цього вам навіть не треба мати окреме приміщення. Достатньо підтвердити свою експертність у певній сфері, проаналізувати ринок та запропонувати свої послуги.
- Продаж авторської продукції
Це той самий випадок, коли хобі стає роботою. Тобто, ви можете продавати те, що виготовляєте у вільний час. Безумовно, собівартість тут залежить від виду дільності. Проте, ви маєте змогу самостійно регулювати усі процеси.
- Створення цифрових продуктів
Необов'язково починати з чогось важкого. Достатньо заробляти можна і на дизайні презентацій, написанні курсових, створенні листівок і так далі.
Зверніть увагу! Аби якісно презентувати себе, варто створити портфоліо з яким має змогу ознайомитись замовник.
Що ще важливо знати про бізнес в Україні зараз?
У наступному році податки для бізнесу зміняться. Йдеться про те, що зростуть ставки для ФОП.
Інколи виплачувати борги потрібно і після закриття ФОП. Зокрема, це можливо, якщо заборгованість непогашена. Наприклад, перед банками чи кредиторами.