Акции Apple упали: из-за этого портфель холдинга Баффета просел на огромную сумму

Известный инвестор Уоррен Баффет сделал ставку на акции Apple. Поэтому его холдинговый портфель поплатился рекордной суммой в десятки миллиардов долларов. Впрочем, в этой истории есть и положительные моменты.

Потери рекордные

Инвестиционный портфель Баффета Уоррена пострадал из-за падения акций Apple, ведь инвестор сделал на них основную ставку. Речь идет о потерях в 21 миллиард долларов.

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И это даже вопреки тому, что Вerkshire Hathaway переписала рекорд квартальной операционной прибыли.

Предыдущий максимум составил 10,04 миллиарда долларов. Он был достигнут по итогам II квартала 2023 года.

Основная же часть прироста пришлась на страховой бизнес, учитывая как прибыль от страхования, так и от инвестиций.

Прибыль от страхования составила 2,42 миллиарда долларов, а прибыль от инвестиций – 2,47 миллиарда долларов.

Еще один рекорд

Прибыль инвесткомпании составилаза всю историю Berkshire.

Помимо вышеописанных сумм еще одним рекордом стал размер денежной подушки на счетах конгломерата. Речь идет о свободном кэше на счетах. Следовательно, эта сумма составляет 157,2 миллиарда долларов.