Может ли налоговая заблокировать счет ФЛП: основные причины и нюансы ограничений

Часто предприниматели жалуются на блокировку счетов, но не разбираются, кто именно за этим стоит. Говорят, что налоговая, но на самом деле причастными могут быть суд, банк или даже коммунальные компании. Кроме того, блокирование счетов в Украине выполняет только одна служба, независимо от взыскателей долга.

Блокирует ли налоговая счет предпринимателя?

О том, кто блокирует счета ФЛП и по каким причинам, объясняет Александр Зарайский, специалист по налогам, на ресурсе "Налоговый консультант".

По словам эксперта, многие предприниматели жалуются на то, что их счета блокирует налоговая. И первый момент, который нужно понять в такой ситуации: "счета всегда блокирует исполнительная служба независимо от того, кто взыскатель".

Поэтому, сначала определенное учреждение подает в исполнительную службу документы на блокировку и соответствующие основания. Только потом счет блокируют. И делает это именно исполнительная служба.

Заметьте! Государственная исполнительная служба – это орган Министерства юстиции Украины, который обеспечивает принудительное исполнение решений суда или других органов. Если проще, это государственная институция, которая заставляет должников выполнять свои обязательства.

На самом деле подать инициативу или иск о блокировании счетов по определенным причинам может не только налоговая. Среди вариантов также банки или коммунальные службы. Но здесь важно понимать, от кого именно исполнительная служба получила документы на блокировку счета.

Для этого налоговый консультант советует использовать:

Единый реестр должников (ввести идентификационный код и нажать "искать");

Автоматизированную систему исполнительного производства (выбрать "Поиск по данным АСВП", в "тип должника" – поставить галочку "физическое лицо", далее указать фамилию, имя, отчество и дату рождения и тоже нажать "искать").

Получив информацию из этих двух сервисов, вы сможете выяснить, кто же является этим взыскателем, из-за которого ваши счета были заблокированы,

– объясняет Зарайский.

Если подтвердится, счета заблокировали по обращению налоговой, то вероятно, по словам эксперта, это произошло из-за долга по ЕСВ.

Александр Зарайский рассказывает, что есть только один налог, который можно взыскать с предпринимателя без решения суда. Это единый социальный взнос (ЕСВ). Поскольку требование платить этот налог является исполнительным документом, то налоговой достаточно самостоятельно обратиться к украинским исполнителям.

Поэтому, если ФЛП имеет задолженность по уплате ЕСВ, налоговая обращается в исполнительную службу и последняя блокирует счет предпринимателя.

Бывают и другие ситуации. Например, долги по другим налогам или штрафам. Однако для того, чтобы взыскать такие средства, должно быть соответствующее решение суда. Другими словами предприниматель сначала должен был получить немало документов от самого же суда, а только потом произошло бы блокировки. В таком случае ограничения счетов точно не будет неожиданностью.

Почему банк может заблокировать счет ФЛП?

К слову, адвокат Богдан Янкив на своем канале в YouTube рассказал, что одной из причин блокировки счетов ФЛП может быть финмониторинг от банка.

Так, в Украине есть отдельный закон относительно этой процедуры: "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Довольно часто предприниматели спрашивают: почему мне "пришивают" 15 статью о финансировании терроризма, я ничего такого не делал. А это на самом деле просто эпическое название закона, который означает, что вы не смогли объяснить банку прозрачность своей деятельности,

– объяснил Янкив.

Он добавил, что статья 15 упомянутого закона, фактически призывает банки отказаться от сотрудничества с клиентами, которые имеют подозрительные операции или действия на своих счетах.

Что еще нужно знать об особенностях предпринимательской деятельности в Украине?

В Украине готовят изменения по налогообложению ФЛП. Так, от 19 марта в Министерстве финансов опубликовали законопроект об увеличении налогов. Другими словами – введение НДС для ФЛП с 1 января 2027 года и другие изменения.

В основе замысла – увеличить украинский бюджет по вложениям бизнеса. Однако ряд предпринимателей раскритиковали инициативу. Поэтому, власть пытается найти компромисс между требованиями международных партнеров, необходимостью наполнять бюджет, сохранением упрощенной системы для малого бизнеса.