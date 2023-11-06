Туризм набрал обороты: Booking удалось увеличить доходы в 1,5 раза

Третий квартал стал для сервиса бронирования Booking очень успешным. Прибыли компании превзошли даже самые смелые прогнозы.

Успешный период для Booking

Американская компания Booking Holdings отчиталась о финансовых показателях за третий квартал 2023 года. Показатели свидетельствуют, что этот период стал успешным для финансового состояния компании.

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В июле – сентябре текущего года чистая прибыль Booking Holdings составила 2,51 миллиарда долларов, на каждую акцию пришлось 69,8 доллара. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Размер прибыли превысил даже самые смелые прогнозы аналитиков. Это стало возможным благодаря тому, что объем бронирований вырос на 24% и достиг в денежном эквиваленте 39,81 миллиарда долларов.

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Такая положительная динамика может быть обусловлена тем, что на третий квартал как раз приходится сезон отпусков. Интересно, что экономический кризис не остановил туристический поток, что было едва ли не величайшей опаской при предыдущих прогнозах.

Также сообщается, что скорректированная прибыль составила 72,32 доллара на акцию. В аналогичный период в прошлом году показатель составил 53,03 доллара.