Недавно сервисы, связанные с путешествиями, отчитывались о падении доходов. Похоже, что спрос на впечатление от поездок начинает возвращаться.

Второй квартал 2023 года стал для компании Booking достаточно успешным. Доходы от сервисов планирования путешествий перевалили за 5 миллиардов долларов.

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Как выросли доходы Booking

Аналитики компании сообщили, что чистую прибыль удалось увеличить в 1,5 раза – до 5,46 миллиарда долларов. Квартальная выручка также показала существенную положительную динамику – 27%. Эти показатели оказались значительно лучше предыдущих прогнозов рынка.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. Илегко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Чистая прибыль Booking Holdings в апреле – июне составила 1,29 миллиарда долларов, в прошлом году в этот период компания заработала 857 миллионов. Прибыль одной акции равняется 35 долларов.

В компании ожидают, что третий квартал 2023 станет рекордным, ведь миллионы пользователей воспользовались сезоном летних поездок. Общий объем бронирований вырос на 15%, в денежном исчислении он равен почти 40 миллиардам.