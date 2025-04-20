В Украине запустили AI-бота, который дает бизнес-советы на языке Коломойского и Корбана

Дмитрий Лола, сооснователь кофаундинговой компании Kiss My Apps, запустил новый проект на пересечении искусственного интеллекта, обучения и развлечений – "Днепровская школа менеджмента". В его центре – AI-агент, который ежедневно выдает практические советы по управлению бизнесом в характерном прямолинейном стиле, вдохновленном манерой днепровских бизнесменов.

Как возникла идея стартапа

Команда объяснила 24 Каналу, что идея возникла из внутренней культуры Kiss My Apps – соревновательной, требовательной и бескомпромиссной. Подход неофициально называли "днепровская школа менеджмента", и впоследствии он стал основой для создания персонализированного AI-бизнес-наставника.

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Для формирования характера бота использовали технологию deep search: ChatGPT проанализировал публичные интервью и выступления предпринимателей из Днепра – в частности Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Максима Полякова и других.

На основе анализа сформировали психологический портрет, лексикон и тональность, который впоследствии интегрировали в AI-агента.

Советы от ИИ-бота / Скриншот с тг-канала

Что умеет бот

Технологически бот ежедневно анализирует бизнес-тренды с Reddit, формирует контент-план и отправляет новый пост автору на премодерацию. По словам Дмитрия Лолы, пока проект работает с ручной модерацией, но в будущем может быть полностью автоматизирован.

"Я доволен на 85%, хотя пока оставляю ручную премодерацию. Можно легко автоматизировать полностью, но пока доучиваю до идеала", – отмечает он.

Сейчас проект доступен в Telegram-канале "Днепровская школа менеджмента", а в будущем разработчики планируют создать версии, которые будут учитывать индивидуальные особенности пользователя: темп обучения, интересы, стиль общения и тому подобное.

Справочно. Kiss My Apps – украинская кофаундинговая компания, специализирующаяся на mobile и web-продуктах. В ее портфолио – более 30 приложений в категориях health&fitness, lifestyle, utilities с аудиторией более 80 миллионов пользователей по всему миру.