Китайская компания может поглотить Puma: продадут ли бренд
- Китайские компании Anta и Li Ning, а также японская Asics Corp., являются потенциальными покупателями бренда Puma.
- Puma стремится вернуться к росту к 2027 году и стать одним из трех ведущих спортивных брендов в мире.
Две китайские компании и одна японская – среди потенциальных покупателей бренда Puma. Puma вернуться к росту к 2027 году и закрепиться среди трех ведущих спортивных брендов в мире, поэтому продает долю бизнеса.
Что известно о вероятных покупателях Puma?
Компания Anta, котирующаяся на гонконгской бирже, сотрудничает с советником для оценки предложения по приобретению Puma, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Zara и не только: СМИ сообщают, что популярные бренды одежды вернулись в Россию
Некоторые источники сообщили, что компания может объединиться с частной инвестиционной фирмой, если решит сделать предложение. Anta Sports Products Ltd. входит в число фирм, рассматривающих возможность поглощения Puma SE.
Среди других потенциальных покупателей может быть конкурирующая китайская фирма одежды Li Ning Co. Компания обсуждает варианты финансирования с банками, рассматривая Puma на ранних этапах. Puma также может заинтересовать компании спортивной одежды, такие как японская Asics Corp., сообщили источники.
Обсуждения являются предварительными, и пока непонятно, какие претенденты продолжат делать ставки. Вместе с тем ожидаемая оценка стоимости акций крупнейшего акционера Puma, французской миллиардерской семьи Пино, может стать серьезным препятствием для любой сделки.
Какая стратегия у Puma?
Франсуа-Анри Пино, управляющий партнер Artémis, заявил в сентябре, что доля в Puma является "интересной", но "не стратегической", и что варианты в отношении холдинга остаются открытыми.
Сейчас цель Puma – вернуться к росту к 2027 году и закрепиться среди трех ведущих спортивных брендов в мире, а также получать "стабильные прибыли" в среднесрочной перспективе.
Интересно! Компания Puma сообщила о чистой прибыли в размере 281,6 миллиона евро в прошлом году и объем продаж в размере 8,8 миллиарда евро. Среди ее спонсоров – команда английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", национальная сборная Португалии и мужская сборная Дании по гандболу.
Что известно о продаже известных компаний?
Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix планирует продолжить выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros., несмотря на свою предыдущую стратегию избегания кинотеатрального распространения.
Starbucks продает 60% своего бизнеса в Китае инвестиционной компании Boyu Capital за 4 миллиарда долларов, планируя закрыть сделку до начала 2026 года. Партнерство с Boyu Capital имеет целью улучшить обслуживание и увеличить количество магазинов Starbucks в Китае с 8 000 до более 20 000 в условиях снижения продаж и растущей конкуренции.
Diageo рассматривает возможность продажи или выделения бренда Guinness в отдельную компанию, оценивая его стоимость более 10 миллиардов долларов. Акции Diageo выросли более чем на 4% после новости о возможной продаже Guinness.