Китайская компания может поглотить Puma: продадут ли бренд

Две китайские компании и одна японская – среди потенциальных покупателей бренда Puma. Puma вернуться к росту к 2027 году и закрепиться среди трех ведущих спортивных брендов в мире, поэтому продает долю бизнеса.

Что известно о вероятных покупателях Puma?

Компания Anta, котирующаяся на гонконгской бирже, сотрудничает с советником для оценки предложения по приобретению Puma, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Некоторые источники сообщили, что компания может объединиться с частной инвестиционной фирмой, если решит сделать предложение. Anta Sports Products Ltd. входит в число фирм, рассматривающих возможность поглощения Puma SE.

Среди других потенциальных покупателей может быть конкурирующая китайская фирма одежды Li Ning Co. Компания обсуждает варианты финансирования с банками, рассматривая Puma на ранних этапах. Puma также может заинтересовать компании спортивной одежды, такие как японская Asics Corp., сообщили источники.

Обсуждения являются предварительными, и пока непонятно, какие претенденты продолжат делать ставки. Вместе с тем ожидаемая оценка стоимости акций крупнейшего акционера Puma, французской миллиардерской семьи Пино, может стать серьезным препятствием для любой сделки.

Какая стратегия у Puma?

Франсуа-Анри Пино, управляющий партнер Artémis, заявил в сентябре, что доля в Puma является "интересной", но "не стратегической", и что варианты в отношении холдинга остаются открытыми.

Сейчас цель Puma – вернуться к росту к 2027 году и закрепиться среди трех ведущих спортивных брендов в мире, а также получать "стабильные прибыли" в среднесрочной перспективе.

Интересно! Компания Puma сообщила о чистой прибыли в размере 281,6 миллиона евро в прошлом году и объем продаж в размере 8,8 миллиарда евро. Среди ее спонсоров – команда английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", национальная сборная Португалии и мужская сборная Дании по гандболу.

Что известно о продаже известных компаний?