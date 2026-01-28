Китайская компания готовится поглотить Puma, приобретя долю бизнеса за 1,8 миллиарда долларов

Конкуренция на рынке спортивной одежды обострилась, поэтому Puma решила продать долю бизнеса китайскому гиганту. Это означает, что бренд Anta Sports Products поглотит Puma.

Почему Puma продает часть бизнеса?

Puma находится под давлением, поскольку конкуренция на рынке спортивной одежды обострилась, а недавние запуски кроссовок, включая Speedcat, не смогли создать спрос, на который надеялись руководители, пишет Reuters.

Смотрите также Токсины в детских смесях: акции гиганта Danone рекордно обвалились

Крупнейший китайский бренд спортивной одежды Anta Sports Products заключил соглашение о покупке 29,06% акций Puma семьи Пино за 1,5 миллиарда евро (1,8 миллиарда долларов), что делает его крупнейшим акционером немецкого производителя спортивной одежды.

Anta заявила, что использует свой опыт, чтобы помочь компании Puma, которая переживает трудности, увеличить продажи на прибыльном китайском рынке.

Puma перенесут на китайский рынок

У Puma больше возможностей для роста в Китае, как считает Anta.

Puma имеет больший потенциал на китайском рынке, где они недостаточно представлены, имея лишь 7% своих мировых доходов. У нас есть много знаний о том, как сделать Puma более успешной в Китае,

– сказал Вэй Лин, глобальный вице-президент Anta.

Компания Anta, которая имеет опыт приобретения и обновления западных спортивных брендов, заявила, что Puma дополняет ее существующие бренды и может помочь ей лучше конкурировать на международном уровне.

Новости модных брендов