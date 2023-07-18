Стал на сторону россиянина: миллиардер Бренсон просит снять санкции с Тинькова

Российский банкир Олег Тиньков находится под санкциями Великобритании. Местный миллиардер Ричард Брэнсон, также являющийся послом United24, просит снять с него ограничения.

В Министерство иностранных дел Великобритании поступило письмо от миллиардера и основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Тот просит правительство снять санкции с российского банкира Олега Тинькова.

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Почему Брэнсон начал вступаться за Тинькова

По словам Брэнсона, он знает Тинькову уже 20 лет. Он убежден, что тот никогда не был олигархом, потому попал в санкционный список случайно.

Я всегда знал его как самостоятельного динамичного предпринимателя. Поэтому он мне нравится, я поддерживал его и продолжаю это делать,

– написал миллиардер.

Напомним, что Бренсон является послом United24 и посетил Украину в прошлом апреле.

Что делал Тиньков после начала полномасштабной войны

Сейчас известный российский банкир живет в Лондоне. В прошлом году он объявил, что отказывается от своего российского гражданства.

В апреле 2022 года он продал свой российский бизнес по очень заниженной цене – активы оценивали в 6 миллиардов долларов, но он отдал свой пакет акций за 300 миллионов.

Также банкир осуждал войну России против Украины, но также предлагал Западу "дать Путину возможность сберечь лицо".