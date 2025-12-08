Для предприятий ввели ускоренную процедуру бронирования: что изменится
- Кабинет Министров Украины принял изменения для ускорения процедуры бронирования военнообязанных для предприятий оборонно-промышленного комплекса, отменив 72-часовой срок для проверки списков работников.
- Новые правила позволяют брать на работу лиц с нарушениями воинского учета на 45 дней, а оборонные предприятия могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству.
Предприниматели жаловались на слишком долгую процедуру перебронирования, поэтому правительство решило эту проблему. Также разрешили бронировать лиц, имеющих проблемы с военным учетом.
Каким будет ускоренное бронирование для бизнеса?
8 декабря Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
Смотрите также С 4 декабря действуют новые правила бронирования для предприятий: что изменилось
Новые правила будут действовать для предприятий, которые работают в оборонно-промышленном комплексе и обеспечивают экономическую устойчивость страны.
Для них отменили действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование. Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.
Какие еще новые правила бронирования действуют?
В декабре вступили в силу дополнительные правила бронирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.
Они предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Среди них:
- военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;
- те, кто не состоит на воинском учете;
- те, кто не уточнил персональные данные;
- военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.
Однако есть важное уточнение – для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется только один раз в календарный год.
Также компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критически важным статусом могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству (ранее существовал процентный лимит). Такое нововведение позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.
Что известно о бронировании и выезде за границу в Украине?
Законопроект №14210 может изменить правила выезда мужчин за границу с декабря 2025 года. Новые ограничения могут временно запретить выезд для работников критической инфраструктуры, которые нарушили воинский учет.
Забронированные работники критически важных предприятий не подлежат призыву на весь срок действия отсрочки от мобилизации. Она может быть аннулирована из-за лишения предприятия статуса критически важного, завершения срока действия отсрочки, или увольнения работника.