Для предприятий ввели ускоренную процедуру бронирования: что изменится

Предприниматели жаловались на слишком долгую процедуру перебронирования, поэтому правительство решило эту проблему. Также разрешили бронировать лиц, имеющих проблемы с военным учетом.

Каким будет ускоренное бронирование для бизнеса?

8 декабря Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок бронирования военнообязанных, пишет 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

Новые правила будут действовать для предприятий, которые работают в оборонно-промышленном комплексе и обеспечивают экономическую устойчивость страны.

Для них отменили действие 72-часового срока для проверки списков работников, поданных на бронирование. Теперь решения принимаются быстрее, что помогает оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.

Какие еще новые правила бронирования действуют?

В декабре вступили в силу дополнительные правила бронирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Они предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Среди них:

военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;

те, кто не состоит на воинском учете;

те, кто не уточнил персональные данные;

военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Однако есть важное уточнение – для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется только один раз в календарный год.

Также компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критически важным статусом могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству (ранее существовал процентный лимит). Такое нововведение позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.

Что известно о бронировании и выезде за границу в Украине?