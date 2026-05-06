Бронирование пустят под нож: правила для бизнеса могут резко переписать

В Украине могут существенно изменить правила бронирования работников. В Верховной Раде заговорили не только об усилении контроля, но и о возможном сокращении количества предприятий, которые имеют статус критически важных.

Почему предприятиям могут аннулировать бронь?

Речь идет об уменьшении количества критически важных предприятий на 10 – 20%. Об этом рассказал нардеп Руслан Горбенко, пишет "Телеграф".

Смотрите также Бездействие – незаконно: суды штрафуют руководителей ТЦК за игнорирование решений

По словам депутата, подход к бронированию должны пересмотреть с учетом двух ключевых факторов – потребностей армии и экономики. С одной стороны, бизнес должен работать и наполнять бюджет. С другой – система не должна использоваться формально.

На сегодня есть условно негласный приказ, чтобы уменьшить количество критических предприятий от 10 до 20%. Поэтому критерии для получения критичности каждого квартала повышаются,

– говорит Горбенко.

Это означает, что компаниям станет сложнее получить или сохранить статус критически важных.

Почему возникла такая потребность?

В парламенте признают: нынешняя система бронирования имеет слабые места. Часть предприятий получает статус, но не демонстрирует соответствующей экономической эффективности. Речь, в частности, о ситуации, когда:

количество работников растет, а производство – нет

бизнес формально соответствует критериям, но фактически не является критическим

бронирование используется как инструмент избежания мобилизации

Именно поэтому государство постепенно переходит от массового предоставления статусов к их проверке.

По словам Горбенко, проверки предприятий с бронированием уже происходят. К ним привлекают не только представителей ТЦК, но и сотрудников СБУ – чтобы минимизировать коррупционные риски.

Отдельный акцент делают на оборонно-промышленном комплексе, где некоторые предприятия имеют 100% бронирование работников.

Если 100 человек производило продукцию на 100 миллионов гривен, а вдруг на предприятии стало 200 человек, а производить продукции они смогли на 120 миллионов, то здесь надо проверять эти предприятия,

– пояснил нардеп.

Фактически речь идет о проверке эффективности: соответствует ли количество забронированных реальному вкладу предприятия.

Что это означает для бизнеса?

Предприятиям Украины стоит ожидать следующих изменений:

Более жесткие критерии получения статуса Регулярные проверки деятельности Необходимость доказывать экономическую эффективность Риск потери бронирования для части работников

Также обсуждается внедрение цифровых инструментов контроля. В частности, использование аналитики и искусственного интеллекта для выявления злоупотреблений.

К слову, эксперты рынка труда и экономисты отмечают, что система бронирования создавалась как антикризисный механизм, но со временем стала слишком массовой. Это привело к нескольким эффектам:

перекосы на рынке труда

снижение эффективности части предприятий

неравные условия для бизнеса

Усиление контроля может сделать систему более прозрачной, но одновременно создает дополнительные риски для компаний, которые реально работают и зависят от кадров.

Обратите внимание! Украина переходит к более жесткой модели бронирования. Если раньше главным было сохранить бизнес во время войны, то теперь – обеспечить эффективность и прозрачность. Для компаний это означает новую реальность: статус критически важного придется не просто получить, а постоянно подтверждать.

Что об этом говорят в Офисе Президента?

Заместителя руководителя Офиса Президента Виктор Микита отметил, что сейчас не стоит пугать бизнес отменой статуса критичности, будто это какая-то "привилегированная индульгенция".

По его словам, квота бронирования на уровне 50% от всех военнообязанных – это уже предельный уровень, при котором предприятия могут функционировать. Меньше – и многие из них просто не выдержат.

В 2025 году бизнес обеспечил бюджету около 1,2 триллиона гривен налогов и сборов.

Именно эти средства финансируют армию, государство и базовые вещи – зарплаты учителей, врачей, энергетиков.

И одновременно эти же деньги позволяют существовать системе, которая сегодня критикует бизнес и ставит под сомнение его роль.

Поэтому чиновник советует тем, кто продвигает идеи об отмене "критичности", сначала разобраться, как формируются местные бюджеты и что произойдет, если ключевые работники просто исчезнут со своих мест.

Отмена статуса критичности не означает автоматического перевода работников в Силы обороны, а скорее наоборот – направляет их в направлении реки Тиса. Поэтому не "продавайте воздух" и "панацею", а направьте свои усилия на разработку механизмов привлечения к защите нашей страны более 2 миллионов украинцев призывного возраста, которые не обновили данные, и 200 тысяч военных, которые самовольно оставили воинские части. Как только разберетесь с этим, будем говорить об отмене статуса критичности для честных налогоплательщиков,

– говорит Никита.

Какую роль в уходе от мобилизации играют справки об инвалидности?

Процент инвалидностей и отсрочек, которые были оформлены незаконно действительно впечатляет. Народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что для тех, кто хочет избежать мобилизации есть простое решение: покупать отсрочки, чтобы была возможность спокойно передвигаться и ехать за границу.

По словам Нагорняка, 98% этих справок об инвалидности выданы безосновательно. Мужчины их якобы купили, чтобы избежать мобилизации. Поэтому нардеп предлагает платить за отсрочки "в белую", а кто не имеет такой возможности, но хочет защищать страну, должен иметь хорошую мотивацию от государства.

О том, было ли это очередное популистское заявление, или все же законодательно можно урегулировать вопрос "покупки отсрочки" и "обнулить" все справки, в комментарии 24 Канала рассказал адвокат Руслан Ружицкий.

По словам эксперта, можно предположить, что медики выдавали гражданам ложные справки об инвалидности. Но трудно сказать, какое именно количество получили незаконно и об этом никто это не скажет. И, собственно, идея отмены таких справок, с точки зрения закона – проблемная и воплотить ее в жизнь трудно.

Руслан Ружицкий Адвокат Но если бы у государства было желание с этим разобраться, то можно было бы законом отменить отсрочку лицам с инвалидностью. И предусмотреть, что решение о состоянии здоровья и пригодности принимает ВВК. Тогда вопрос правдивые или не правдивые справки отпал бы.

Но еще важно помнить, что отсрочка предоставляется гражданам, которые имеют третью группу инвалидности. А правила военно-врачебной комиссии говорят, что человек, который имеет болезнь для назначения третьей группы инвалидности считается годным к службе. Поэтому, как говорит Руслан Ружицкий, государству надо будет решать что с этим делать.

Что еще надо знать о мобилизации в Украине?