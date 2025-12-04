С 4 декабря действуют новые правила бронирования для предприятий: что изменилось

С 4 декабря критически важным предприятиям разрешили бронировать еще одну категорию мужчин. Также изменились правила относительно количества забронированных работников.

Как обновили правила бронирования?

С 4 декабря 2025 года вступает в силу новый порядок бронирования работников, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Теперь компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критически важным статусом могут бронировать сотрудников без ограничений по количеству (ранее существовал процентный лимит). Такое нововведение позволит компаниям сохранять полный штат, если это необходимо для их работы.

Также новые правила бронирования работников предусматривают возможность брать на работу военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета. Среди них:

военнообязанные, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены военно-учетные документы;

те, кто не состоит на воинском учете;

те, кто не уточнил персональные данные;

военнообязанные, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации.

Однако есть важное уточнение – для таких работников бронь дают на 45 дней с момента трудоустройства. Такое временное бронирование предоставляется только один раз в календарный год.

За это время забронированные должны навести порядок в документах. Если этого не сделать, то работодатель на законных основаниях сможет уволить забронированного через эти 45 дней.

Воспользоваться новыми правилами могут:

органы государственной службы или местного самоуправления;

госорганы Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, судов, других правовых структур;

предприятия, учреждения и организации, которые выполняют мобилизационные задачи;

предприятия, учреждения и организации, критически важные для работы армии или экономики.

Кто может получить 100% брони?

В ноябре Минобороны утвердило критерии, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций такими, имеющими важное значение для национальной экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на статус важного значения для национальной экономики в сфере ОПК и могут получить право на бронирование до 100% работников следующие:

Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны. Объем производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объема предприятия. Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов для нужд обороны. Управление объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

