Бизнес обращается к правительству с просьбой решить проблемы с бронированием

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала парламент и правительство срочно решить ключевые проблемы с бронированием. В частности, речь идет о том, что бизнес хочет предоставить свои критические предложения по бронированию работников.

К чему призывает ЕБА

В частности, предлагается разрешить внедрение экономического бронирования в стране. Кроме того, ЕБА просит предоставить военнообязанным, которые уже забронированы или находятся в процессе бронирования, 30-дневный иммунитет от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП.

Читайте также: Экономическое бронирование: могут ли на него надеяться ФЛП

А также – разрешить бронирование без ограничений по количеству работников транспортной отрасли, которые непосредственно задействованы в процессе осуществления грузовых перевозок.

Сейчас в публичном пространстве обсуждаются различные концепции и модели бронирования. И бизнес готов, вместе с уполномоченными представителями органов государственной власти, садиться и обсуждать эти модели и какая из них может быть наиболее полезной для нашего государства. Ведь все же бизнесу важно иметь полномочия и самостоятельно определять, какие именно сотрудники являются критическими для работы компании,

– заявили в ЕБА.

Европейская банковская ассоциация также требует немедленного запуска системы электронного бронирования для ускорения процессов и предотвращения возможных злоупотреблений при согласовании списков. Кроме того, они призывают поддержать и способствовать "быстрому принятию" законопроекта о продлении срока обновления данных до 150 дней, мотивируя это перебоями с электроснабжением и доступом к интернету.

Уже очевидно, что до 16 июля всем военнообязанным не удастся обновить данные, в частности, и из-за низкой пропускной способности государства. Соответственно, увеличение срока еще на 90 дней является логичным шагом и полностью поддерживается бизнесом,

– добавили в ассоциации.

Почему бизнес хочет предоставить критические предложения

Как отмечает ЕБА, изменения в подзаконные акты, которые регулируют вопросы ведения воинского учета и бронирования военнообязанных на критических предприятиях – не проходили общественного обсуждения и бизнес сообщество не имело возможности прокомментировать их и предоставить свои наиболее критические предложения.

В течение последних месяцев и парламентом, и правительством неоднократно вносились изменения в подзаконные акты, которые регулируют вопросы ведения воинского учета и бронирования военнообязанных на критических предприятиях. Несмотря на определенный оптимизм, который должен состояться с практическим внедрением принятых изменений, большинство из них не проходили общественного обсуждения и бизнес сообщество не имело возможности прокомментировать их и предоставить свои наиболее критические предложения,

– говорится в заявлении.

! По последним данным Минобороны, по состоянию на 25 июня свои военно-учетные данные смогли обновить только 2,3 миллиона военнообязанных из примерно 11 миллионов.