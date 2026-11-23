Остановка производства на ArcelorMittal Кривой Рог может повлечь за собой риск потери бронирования для тысяч работников предприятия. Из-за требований к уровню заработной платы во время простоя часть металлургов может лишиться права на экономическую отсрочку от мобилизации.

Почему металлурги могут лишиться бронирования

Во время простоя работники будут получать меньшую зарплату, чем в обычном режиме работы. Поэтому на этот случай представители отрасли и народные депутаты предлагают изменить критерии бронирования для критически важных предприятий, которые временно не могут работать по обстоятельствам, которые не зависят от них, пишет "РБК-Украина".

Согласно трудовому законодательству, оплата простоя не обеспечивает выполнение требования о доходе на уровне не менее трех минимальных зарплат, необходимого для экономического бронирования. В результате работники могут автоматически лишиться права на отсрочку.

Оплата простоя согласно закону ниже, поэтому работники автоматически "выпадают" из бронирования,

– объясняет глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Он предлагает для ArcelorMittal Кривой Рог сделать исключение из критерия заработной платы и сохранить статус критически важного предприятия. Такой механизм, по его мнению, должен действовать до возобновления производства, а компания должна периодически подтверждать необходимость его применения.

Эту позицию поддерживает народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Елена Криворучкина.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также считает, что для предприятия необходимо разработать отдельный механизм бронирования. Он должен учитывать не только зарплаты и производственные показатели, но и:

объективные причины остановки производства;

уникальность профессий и необходимость сохранения компетенций;

реалистичность планов возобновления работы.

Почему важно сохранить металлургов

Металлургическая отрасль нуждается в специалистах, подготовка которых занимает годы. Среди таких профессий – доменщики, горновые, сталевары, конвертерщики, прокатчики, операторы агломерационных машин и коксохимики.

Особенно важно сохранить работников, имеющих опыт работы с оборудованием, требующим специальных процедур при остановке и возобновлении работы.

Только специалисты с большим опытом могут правильно перевести коксовые батареи в режим холодной консервации, а затем вернуть их в рабочее состояние,

– говорит генеральный директор ассоциации "Укркокс" Анатолий Старовойт.

В перечень специалистов, важных для возобновления производства, также входят энергетики, работники газового хозяйства и крановщики, работающие на больших кранах.

Чтобы подготовить такого специалиста к самостоятельной работе, требуется 3–5 лет, а опыт мастера накапливается десятилетиями,

– отмечает Сергей Беленький.

По его словам, сохранение кадрового потенциала во время простоя обойдется предприятию дешевле, чем восстановление коллектива после потери опытных работников.

Почему ArcelorMittal Кривой Рог останавливает производство

Напомним, ArcelorMittal Кривой Рог приостановил работу. Компания сообщила правительству, что в нынешних условиях не может безопасно и стабильно возобновить работу после серии российских ракетных атак.

Согласно заявлению компании от 25 сентября 2026 года, за пять недель завод подвергся четырем атакам, в результате которых погибли пять человек, еще 17 работников получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Последняя атака произошла 21 сентября.

Компания обсуждает с правительством дальнейшую судьбу предприятия и планирует сосредоточиться на сохранении инфраструктуры, чтобы после окончания войны можно было возобновить производство. В то же время ArcelorMittal ожидает списания около 1 млрд долларов, преимущественно из-за обесценения производственных активов и оборудования.