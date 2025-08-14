Правительство разрешило бронировать 100% работников критически важных предприятий. Изменения вступят в силу только для прифронтовых территорий.

Каких работников теперь смогут забронировать?

Таким образом правительство хочет сохранить кадровый потенциал в зоне боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

Бронирование до 100% военнообязанных предусмотрено для работников критически важных предприятий, которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных боевых действий или активных боевых действий, в отношении которых не установлена дата завершения боевых действий,

– говорится в сообщении Минэкономики.

Также, согласно этому решению, изменение лимита бронирования будет происходить через Дию. Решение принимается на основании обращения областных военных администраций.

Виталий Киндратив Заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Это решение позволяет поддержать бизнес, который работает в сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны.

Как изменится порядок бронирования?

Порядок бронирования не претерпит изменений. Он и в дальнейшем будет таким: