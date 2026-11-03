Не только оборонные заводы: какие предприятия могут бронировать сотрудников от мобилизации

В Украине право на бронирование военнообязанных работников имеют не все работодатели, а только те предприятия, которые соответствуют установленным государством критериям. При этом такая возможность доступна не только оборонным компаниям, но и предприятиям из других отраслей, если их деятельность имеет важное значение для экономики или обеспечения потребностей населения.

Какие предприятия могут проводить бронирование сотрудников

Право на бронирование военнообязанных сотрудников имеют предприятия, учреждения и организации, признанные критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Также бронирование доступно компаниям, выполняющим задачи для нужд Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 76, к категориям работодателей, которые могут претендовать на такой статус, относятся:

предприятия оборонно-промышленного комплекса, выполняющие государственные контракты или обеспечивающие потребности Сил обороны;

компании топливно-энергетического комплекса, от стабильной работы которых зависит энергетическая безопасность страны;

предприятия транспортной и логистической инфраструктуры, в частности те, которые обеспечивают перевозки и работу критически важных объектов;

предприятия агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, деятельность которых имеет важное значение для продовольственной безопасности;

компании в сфере связи, телекоммуникаций и информационных технологий, если их деятельность соответствует установленным критериям;

медицинские, коммунальные и другие предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения;

предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В то же время принадлежность к определенной отрасли сама по себе не дает права на бронирование. Предприятие должно соответствовать установленным требованиям и получить официальный статус критически важного. Для этого учитываются общегосударственные, отраслевые и региональные критерии, утверждаемые уполномоченными органами власти.

Какие условия необходимо выполнить для бронирования сотрудников

Чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна соответствовать как минимум трем критериям, два из которых являются обязательными. Согласно обновленным правилам, о которых правительство сообщило в июне 2026 года, речь идет о следующих требованиях:

Отсутствие задолженности по уплате налогов и единого социального взноса. Предприятие должно надлежащим образом выполнять свои финансовые обязательства перед государством.

Соответствующий уровень средней заработной платы. Для большинства предприятий этот показатель должен составлять не менее трех минимальных зарплат. В 2026 году это 25 941 гривна. Для предприятий, работающих на прифронтовых территориях, предусмотрен более низкий порог – 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 гривен.

Еще один критерий на выбор. Компания может соответствовать дополнительному требованию из перечня, утвержденного правительством, профильным министерством или областной военной администрацией.

Среди дополнительных критериев могут быть значительные поступления в государственный бюджет, валютная выручка, стратегическое значение для отдельной отрасли, важность для территориальной общины или выполнение задач для нужд обороны.

Стоит учитывать, что для отдельных категорий предприятий предусмотрены специальные условия. В частности, для государственных и коммунальных предприятий действуют исключения в отношении применения критерия заработной платы. Также отдельные правила могут распространяться на предприятия оборонно-промышленного комплекса и другие определенные законодательством категории.

Важно! Получение статуса критически важного предприятия еще не означает автоматического бронирования всех сотрудников. Количество военнообязанных, которых можно бронировать, зависит от установленной квоты и категории работодателя. Для обычных критически важных предприятий действует общее ограничение, тогда как для отдельных категорий, в частности предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний на прифронтовых территориях, предусмотрены особые правила.

Кроме того, бронированию подлежат не все работники без исключения: работодатель должен подать соответствующие сведения о военнообязанных сотрудниках, а сами работники должны соответствовать требованиям законодательства. Подача заявок на бронирование предприятия осуществляется через портал "Дія".

Отдельно стоит отметить, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, получившие соответствующий статус критически важных, могут проводить бронирование до 100 % военнообязанных работников. Аналогичная возможность предусмотрена для критически важных предприятий, которые фактически работают на территориях возможных или активных боевых действий, где не определена дата завершения боевых действий.

Обратите внимание! Таким образом, право на бронирование зависит не столько от сферы деятельности компании, сколько от ее соответствия государственным критериям критичности. Например, аграрное предприятие, производитель продуктов питания или логистическая компания могут получить такой статус, если их деятельность соответствует утвержденным требованиям.

Кстати, Кабинет Министров предлагает увеличить минимальную зарплату на 10,4% – до 9 546 гривен в месяц в 2027 году. Поскольку Действующий критерий по размеру заработной платы для получения брони предполагает выплату не менее трех минимальных размеров заработной платы, он автоматически поднимется вверх, согласно законопроекту №16000.