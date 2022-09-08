Будут слушать только песни кобзона: Sony Music окончательно уходит с российского рынка

Sony Music Group 7 сентября заявила, что приняла решение полностью покинуть российский рынок. Дочернюю компанию в стране-агрессорке корпорация передаст под руководство местного менеджмента.

На такой шаг Sony решилась через 6 месяцев после заморозки всех бизнес-операций в россии. Таким образом, компания стала первой крупной корпорацией звукозаписи, полностью покидающей российский рынок.

Читайте также Как работают мультивалютный сервис GEO Pay и платформа WhiteBit

Sony Music Group окончательно уходит из россии

Отмечается, что местная управляющая компания, которая возьмет на себя управление российским лейблом Sony, создана и возглавляется бывшей директором Sony Music Russia Ариной Дмитриевой. Информация о передаче и регистрации новой компании была размещена в госреестре россии 25 августа.

Поскольку война продолжает вызывать разрушительные гуманитарные последствия для Украины, а санкции против россии продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять свое присутствие в россии. Решение начинает действовать немедленно,

– заявили в Sony Music Group.

Источник издания Billboard, ознакомленный с вопросом, подчеркивает, что новая российская компания является полностью независимой и отдельной от Sony Music Group организацией, которая будет иметь право представлять исключительно российских исполнителей.

Зарубежные певцы и группы, творчество которых в россии раньше распространяла Sony Music Russia, не входят в условия сделки. Так, Sony Music уже обратилась к российским стриминговым сервисам с официальным требованием удалить весь иностранный репертуар Sony Music, который все еще доступен в стране-агрессорке – выпуск новых релизов был приостановлен еще в марте, однако альбомы и песни, загруженные на российские потоковые платформы до 24 февраля, все еще доступны.

К слову, представители местной индустрии отмечают, что Sony Music Group насчитывала в россии от 40 до 50 сотрудников, работавших на звукозаписывающий лейбл компании и независимого дистрибьютора The Orchard. Ожидается, что некоторым из них предложат продолжить работу на недавно созданную российскую компанию.