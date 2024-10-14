ФГИУ продает объект в самом центре Киева на Подоле: какая стартовая цена

Фонд государственного имущества продолжает процесс приватизации неликвидных объектов. Предприниматели пользуются дать возможность дать им новую жизнь и превратить в перспективные локации.

Лакомый лот

Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий "НИИСМВ" вскоре перейдет в частные руки. Об этом стало известно из данных "Prozorro.Продажи".

Читайте также Владелец Vodafone Украина заплатил 4 миллиарда за государственную компанию: чем она занимается

ФГИУ установил стартовую цену единого имущественного комплекса на уровне 87,2 миллиона гривен.

Что известно об объекте

Наибольший интерес для инвесторов может составлять административное здание площадью 5151,8 квадратных метра, расположенное на улице Константиновской, 68. Это возле станции метро "Тараса Шевченко" на Подоле.

НИИБМО основали в 1928 году, это был филиал Харьковского научно-исследовательского института силикатной промышленности. Этот институт участвовал в реставрации таких выдающихся объектов как Национальный театр оперы и балета, Золотые ворота, Майдан Независимости и Андреевский спуск.