Война на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на авиабилеты из-за подорожания топлива

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может повлиять на мировой рынок авиаперевозок. Ведь, между стоимостью авиабилетов и ценами на нефть – прямая зависимость.

Израильский удар по Ирану всколыхнул нефтяные рынки

Об этом сообщил председатель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш. Ранее он отмечал, что падение стоимости нефти могло бы привести к удешевлению перелетов, но эти прогнозы были сделаны еще до последних событий в регионе, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Недавний удар Израиля по иранским объектам вызвал рост цен на нефть примерно на 8%. Ситуация на рынках остается напряженной, несмотря на призывы к прекращению огня.

Заметьте. Если Иран решит ограничить проход через Ормузский пролив – ключевой нефтяной маршрут, через который транспортируется до 20% мировых объемов нефти, это может вызвать новый ценовой скачок.

Горючее съедает треть доходов

Эксперты предупредили, что даже незначительное подорожание авиационного топлива на 10 – 20% может серьезно ударить по авиакомпаниям. По данным IATA, топливо составляет до трети расходов отрасли. По состоянию на сейчас, его стоимость уже на 10% выше, чем до начала ракетных ударов.

Однако авиакомпании имеют инструменты для смягчения ценовых шоков. Один из них – хеджирование, то есть фиксация цен на топливо заранее. В частности, Ryanair воспользовалась весенним падением цен, чтобы обеспечить себе топливо на несколько лет вперед. Такая стратегия помогает избежать резких скачков расходов в кризисные моменты, хотя она и не лишена рисков.

Вырастут ли цены на билеты

Аналитики отметили, что авиакомпании обычно не спешат повышать стоимость билетов. Часто они реагируют другим путем – откладывают запуск новых рейсов, сокращают количество услуг или пересматривают маршруты. Однако история показывает, что дополнительные сборы возможны. Например, в 2022 году ряд перевозчиков, среди которых Emirates, AirAsia и Japan Airlines, ввели временную топливную надбавку после начала полномасштабной войны в Украине.

Сейчас рынки стабилизировались на фоне дипломатических усилий, однако дальнейшее развитие событий все еще непредсказуемо. И хотя прямая связь между ценой топлива и стоимостью билетов очевидна, однозначно прогнозировать подорожание перелетов пока рано, считают аналитики.