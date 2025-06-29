Ізраїльський удар по Ірану сколихнув нафтові ринки

Про це повідомив голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш. Раніше він зазначав, що падіння вартості нафти могло б призвести до здешевлення перельотів, але ці прогнози були зроблені ще до останніх подій в регіоні, передає 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Нещодавній удар Ізраїлю по іранських об'єктах спричинив зростання цін на нафту приблизно на 8%. Ситуація на ринках залишається напруженою, незважаючи на заклики до припинення вогню.

Зауважте. Якщо Іран вирішить обмежити прохід через Ормузьку протоку – ключовий нафтовий маршрут, через який транспортується до 20% світових обсягів нафти, це може спричинити новий ціновий стрибок.

Пальне з'їдає третину доходів

Експерти попередили, що навіть незначне подорожчання авіаційного пального на 10 – 20% може серйозно вдарити по авіакомпаніях. За даними IATA, паливо становить до третини витрат галузі. Станом на зараз, його вартість уже на 10% вища, ніж до початку ракетних ударів.

Однак авіакомпанії мають інструменти для пом'якшення цінових шоків. Один із них – хеджування, тобто фіксація цін на пальне заздалегідь. Зокрема, Ryanair скористалася весняним падінням цін, щоб забезпечити собі паливо на кілька років наперед. Така стратегія допомагає уникнути різких стрибків витрат у кризові моменти, хоча вона й не позбавлена ризиків.

Чи зростуть ціни на квитки

Аналітики зазначили, що авіакомпанії зазвичай не поспішають підвищувати вартість квитків. Часто вони реагують іншим шляхом – відкладають запуск нових рейсів, скорочують кількість послуг або переглядають маршрути. Проте історія показує, що додаткові збори можливі. Наприклад, у 2022 році низка перевізників, серед яких Emirates, AirAsia та Japan Airlines, запровадили тимчасову паливну надбавку після початку повномасштабної війни в Україні.

Наразі ринки стабілізувалися на тлі дипломатичних зусиль, однак подальший розвиток подій все ще непередбачуваний. І хоча прямий зв'язок між ціною пального й вартістю квитків очевидний, однозначно прогнозувати здорожчання перельотів наразі зарано, вважають аналітики.