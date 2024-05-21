Новые тарифы на электроэнергию для бизнеса начнут действовать с 1 июня

НКРЭКУ установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса, которые начнут действовать с 1 июня. Такое решение приняли на заседании вчера.

Что изменится

Поэтому с 1 июня на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 составят 5 600 гривен за мегаватт-час. Ранее с полуночи до 7 утра стоимость составляла 3 000 гривен за мегаватт-час.

Читайте также ПриватБанк временно вводит нулевой тариф для интернет-эквайринга

Также обновились следующие тарифы:

Для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час;

Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час;

На балансирующем рынке в промежутке с 00:00 до 07:00 – 6 600 гривен за мегаватт-час;

На балансирующем рынке в промежутке с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – 8 250 гривен за мегаватт-час;

На балансирующем рынке в промежутке с 17:00 до 23:00 – 10 000 гривен за мегаватт-час.

Напомним! Минимальная предельная цена будет составлять 10 гривен за мегаватт-час для рынков РДН и ВСР. Зато для балансирующего рынка этот показатель – 0,01 гривны за мегаватт-час.

Ограничение стоимости на электричество начало действовать в Украине с 1 июля 2019 года. Именно тогда заработала модель оптового рынка электроэнергии.