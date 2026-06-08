Temu, Shein и AliExpress поднимают цены: при чем тут война в Иране

После шести лет непрерывного роста крупнейшие китайские онлайн-маркетплейсы столкнулись с серьезными вызовами. Некоторые проблемы начали давить на бизнес-модели таких платформ, как Temu, Shein и AliExpress.

Почему маркетплейсы Китая потеряли спрос?

Подорожание товаров происходит из-за ряда проблем, пишет Reuters.

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Проблемы для китайских торговых платформ начали накапливаться еще в 2025 году, когда президент США Дональд Трамп отменил таможенные льготы для посылок низкой стоимости. Теперь к этому добавились новые факторы:

подорожание авиационного топлива;

конфликт на Ближнем Востоке;

рост стоимости международных перевозок;

более слабый спрос среди покупателей с низкими доходами в США и Европе.

Дополнительный удар по рынку нанесли логистические операторы. В частности, DHL Express уже ввела существенные топливные надбавки, что автоматически увеличило стоимость доставки товаров.

Также впервые за много лет Temu, Shein и AliExpress начали терять популярность: в апреле объем продаж снизился на 10,9% в годовом измерении и составил 9,81 миллиардов долларов. Падение продолжается уже пятый месяц подряд.

Что будет с ценами на товары с Temu, Shein и AliExpress?

Рост расходов заставляет продавцов пересматривать цены. Так, продавец женской одежды на Temu Диана Цяо рассказала, что была вынуждена повысить цены на свои товары примерно на 2 доллара. По ее словам, только стоимость доставки одного товара выросла в среднем на доллар.

Аналитики предполагают, что период стремительного развития дешевых китайских маркетплейсов может подходить к концу. Управляющий директор Trade and Transport Group Фредерик Хорст отмечает, что нынешняя экономика перевозок все хуже работает для товаров низкой стоимости.

Это имеет смысл, учитывая стоимость авиаперевозок относительно стоимости продукта. Если вы покупаете топ весом 300 – 400 граммов, вы достигаете этапа, когда авиаперевозки составляют 60% стоимости,

– отметил Хорст.

По оценкам экспертов, крупные маркетплейсы могут постепенно отказываться от модели массовой авиаперевозки мелких заказов и вместо этого увеличивать объемы оптовых поставок на локальные склады. Первые признаки такого перехода уже заметны:

Shein активно расширяет складскую инфраструктуру в Европе.

В прошлом месяце компания открыла новый логистический центр в Великобритании, что должно помочь сократить расходы на доставку.

В Alibaba, которой принадлежит AliExpress, заявили, что компания продолжает работать над поддержанием привлекательного соотношения цены и качества для покупателей даже в условиях роста транспортных расходов.

В то же время представители Shein и Temu не предоставили комментариев относительно того, как подорожание авиаперевозок влияет на их деятельность.