После ночной атаки на энергосистему Украины и массовых отключений электроэнергии цены на портативные зарядные станции резко пошли вверх. Подорожание техники произошло буквально за несколько часов.

Цены на портативные зарядные станции "взлетели"?

Рост спроса на автономные источники питания является достаточно прогнозируемой реакцией рынка на очередную волну атак по энергетической инфраструктуре. В сети пользователи успели зафиксировать рост цен, подробнее о ситуации рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Россия будет бить по энергетике каждые 3-4 дня: к чему готовиться зимой

Так, на примере станции MUST EM1024S Silver видно, что утром 10 октября на сайте "Фокстрот" ее стоимость составляла 18 999 гривен, а уже через несколько часов цена выросла до 15 999 гривен с "меньшей скидкой", то есть фактически акция уменьшилась, а конечная сумма для покупателя увеличилась.

Цены на зарядные станции "взлетели" / Фото из соцсетей

24 Канал обратился к пресс-службе компании относительно причин поднятия цен на зарядные станции. И в сети заявили, что официального повышения цен не было.

На других маркетплейсах зафиксировали еще более высокие ценники на эту модель станции – до 32 180 гривен.

Цены на портативные зарядные станции / Скриншот из соцсетей

Цены на разных маркетплейсах на одинаковую модель станции / Скриншот из соцсетей

Заметьте. Пользователи в сети отмечают, что подобное наблюдается не только с портативными станциями, но и с генераторами, павербанками и аккумуляторами большой емкости.

О резком росте спроса сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, отметив, что ажиотаж снова набирает обороты.

"Из-за очередного удара по энергетике видим огромный спрос на зарядные станции", – написал он.

Кроме того, Гороховский напомнил об акции в маркетплейсе monoмаркет, в рамках которой действует 10% скидка на все товары, которые видно в приложении. Эта скидка действует при оформлении заказа непосредственно через корзину в monoмаркете. Мы попробовали оформить покупку в приложении и скидка действительно предоставляется.

Оформление покупки станцих в monoмаркете / Скриншоты 24 Канала

Почему это происходит?

В ночь на 10 октября 2025 года россияне снова массированно обстреляли объекты энергосистемы, что вызвало блэкауты в девяти областях, включая столицу.

По данным ДТЭК, повреждения получили несколько теплоэлектростанций, а "Укрэнерго" ввело графики аварийных отключений. Уже утром в магазинах и онлайн-маркетах резко активизировался спрос на зарядные станции, павербанки, генераторы и другие устройства автономного питания.

В предыдущие годы ажиотаж тоже был?

Похожая ситуация наблюдалась во время прошлых волн атак зимой 2022–2023 годов. Тогда в период блэкаутов цены на генераторы росли на 30–50% за считанные дни, а некоторые модели исчезали из продажи вовсе.

Спрос на зарядные станции, генераторы и другие автономные источники энергии сохранится по крайней мере до конца осени. Если энергосистема будет оставаться под угрозой новых атак, рынок бытовых источников питания снова покажет сезонное подорожание.