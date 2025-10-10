Цены на портативные зарядные станции "взлетели"?

Рост спроса на автономные источники питания является достаточно прогнозируемой реакцией рынка на очередную волну атак по энергетической инфраструктуре. В сети пользователи успели зафиксировать рост цен, подробнее о ситуации рассказывает 24 Канал.

Так, на примере станции MUST EM1024S Silver видно, что утром 10 октября на сайте "Фокстрот" ее стоимость составляла 18 999 гривен, а уже через несколько часов цена выросла до 15 999 гривен с "меньшей скидкой", то есть фактически акция уменьшилась, а конечная сумма для покупателя увеличилась.

Цены на зарядные станции "взлетели" / Фото из соцсетей

24 Канал обратился к пресс-службе компании относительно причин поднятия цен на зарядные станции. И в сети заявили, что официального повышения цен не было.

На других маркетплейсах зафиксировали еще более высокие ценники на эту модель станции – до 32 180 гривен.

Цены на портативные зарядные станции / Скриншот из соцсетей

Цены на разных маркетплейсах на одинаковую модель станции / Скриншот из соцсетей

Заметьте. Пользователи в сети отмечают, что подобное наблюдается не только с портативными станциями, но и с генераторами, павербанками и аккумуляторами большой емкости.

О резком росте спроса сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, отметив, что ажиотаж снова набирает обороты.

"Из-за очередного удара по энергетике видим огромный спрос на зарядные станции", – написал он.

Кроме того, Гороховский напомнил об акции в маркетплейсе monoмаркет, в рамках которой действует 10% скидка на все товары, которые видно в приложении. Эта скидка действует при оформлении заказа непосредственно через корзину в monoмаркете. Мы попробовали оформить покупку в приложении и скидка действительно предоставляется.

Оформление покупки станцих в monoмаркете / Скриншоты 24 Канала

Почему это происходит?

В ночь на 10 октября 2025 года россияне снова массированно обстреляли объекты энергосистемы, что вызвало блэкауты в девяти областях, включая столицу.

По данным ДТЭК, повреждения получили несколько теплоэлектростанций, а "Укрэнерго" ввело графики аварийных отключений. Уже утром в магазинах и онлайн-маркетах резко активизировался спрос на зарядные станции, павербанки, генераторы и другие устройства автономного питания.

В предыдущие годы ажиотаж тоже был?

Похожая ситуация наблюдалась во время прошлых волн атак зимой 2022–2023 годов. Тогда в период блэкаутов цены на генераторы росли на 30–50% за считанные дни, а некоторые модели исчезали из продажи вовсе.

Спрос на зарядные станции, генераторы и другие автономные источники энергии сохранится по крайней мере до конца осени. Если энергосистема будет оставаться под угрозой новых атак, рынок бытовых источников питания снова покажет сезонное подорожание.