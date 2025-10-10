Після нічної атаки на енергосистему України та масових відключень електроенергії ціни на портативні зарядні станції різко пішли вгору. Подорожчання техніки відбулось буквально за кілька годин.

Ціни на портативні зарядні станції "злетіли"?

Зростання попиту на автономні джерела живлення є досить прогнозованою реакцією ринку на чергову хвилю атак по енергетичній інфраструктурі. У мережі користувачі встигли зафіксувати зростання цін, детальніше про ситуацію розповідає 24 Канал.

Так, на прикладі станції MUST EM1024S Silver видно, що вранці 10 жовтня на сайті "Фокстрот" її вартість становила 18 999 гривень, а вже за кілька годин ціна зросла до 15 999 гривень із "меншою знижкою", тобто фактично акція зменшилася, а кінцева сума для покупця збільшилася.

Ціни на зарядні станції "злетіли" / Фото з соцмереж

24 Канал звернувся до пресслужби компанії щодо причин підняття цін на зарядні станці. Та у мережі заявили, що офіційного підвищення цін не було.

На інших маркетплейсах зафіксували ще вищі цінники на цю модель станції – до 32 180 гривень.

Ціни на портитивні зарядні станції / Скриншот з соцмереж

Ціни на різних маркетплейсах на однакову модель станції / Скриншот з соцмереж

Зауважте. Користувачі у мережі зазначають, що подібне спостерігається не лише з портативними станціями, а й з генераторами, павербанками та акумуляторами великої ємності.

Про різке зростання попиту повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, зазначивши, що ажіотаж знову набирає обертів.

"Через черговий удар по енергетиці бачимо шалений попит на зарядні станції", – написав він.

Крім того, Гороховський нагадав про акцію у маркетплейсі monoмаркет, в рамках якої діє 10% знижка на всі товари, які видно у додатку. Ця знижка діє при оформленні замовлення безпосередньо через кошик у monoмаркеті. Ми спробували оформити покупку в додатку і знижка дійсно надається.

Оформлення покупки станціх у monoмаркеті / Скриншоти 24 Каналу

Чому це відбувається?

В ніч на 10 жовтня 2025 року росіяни знову масовано обстріляли об'єкти енергосистеми, що спричинило блекаути у дев'яти областях, включно зі столицею.

За даними ДТЕК, пошкоджень зазнали кілька теплоелектростанцій, а "Укренерго" запровадило графіки аварійних відключень. Уже зранку в магазинах та онлайн-маркетах різко активізувався попит на зарядні станції, павербанки, генератори та інші пристрої автономного живлення.

У попередні роки ажіотаж теж був?

Схожа ситуація спостерігалася під час минулих хвиль атак узимку 2022–2023 років. Тоді в період блекаутів ціни на генератори зростали на 30–50% за лічені дні, а деякі моделі зникали з продажу зовсім.

Попит на зарядні станції, генератори та інші автономні джерела енергії збережеться принаймні до кінця осені. Якщо енергосистема залишатиметься під загрозою нових атак, ринок побутових джерел живлення знову покаже сезонне подорожчання.