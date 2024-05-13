ChatGPT в iPhone: Apple может интегрировать функции ИИ в свой функционал

Apple уже успела заключить соглашение с OpenAI для использования технологии стартапа на iPhone. Это часть процесса интеграции технологий искусственного интеллекта в устройства компании.

Apple внедрит ИИ в свои гаджеты

Обе компании завершают переговорный процесс по приобщению технологий ChatGPT в iOS 18, следующей операционной системе iPhone.

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Вероятно Apple предложит популярного чат-бота, как часть новых функций искусственного интеллекта. Компания планирует анонсировать их в следующем месяце.

Также Apple провели переговоры с Google по лицензированию чат-бота Gemini. Пока они не привели к соглашению, но диалог в процессе.

Все компании пока не комментировали эту ситуацию.

В июне во время ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания планирует произвести фурор в мире искусственного интеллекта. Вероятно состоится запуск некоторых из будущих функций искусственного интеллекта через центры обработки данных, оснащенные собственными процессорами.

Еще в 2023 году главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал, что он использует ChatGPT, но есть "несколько проблем, которые нужно решить". Функции ИИ должны появиться в операционной системе компании на "продуманной" основе.

В июне 2024 года выйдет beta-версия iOS 18. Ее смогут попробовать те, кто зарегистрируется в программе тестирования. Релиз для всех пользователей компания традиционно проведет осенью - в сентябре во время презентации новых iPhone 16.