Кто такой Радвинский и каким состоянием он владеет

Леонид Радвинский – известный американский бизнесмен украинского происхождения. Именно он владеет знаменитым сервисом OnlyFans.

Кем является Леонид Радвинский

Радвинский является владельцем еще одного сервиса эротических услуг – MyFreeCams. Это платформа, где вебкам модели могут создавать разнообразный контент, в том числе и порнографический.

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О личной жизни Радвинского известно мало. Некоторые источники указывают на то, что бизнесмен женат, однако, сам он не комментирует эти слухи.

Радвинский является не только владельцем популярных сервисов с эротическим содержанием. В своем Linkedin бизнесменам указал свою должность как "президентом компании Leo".

Справка: Leo – это бутик-фонд венчурного капитала, который инвестирует в технологические компании. Организация территориально находится во Флориде

Как указывает на своем сайте сам бизнесмен его основными проектами являются:

B4X – это набор кросс-платформенных программных средств для быстрой разработки;

Fenix – компания, управляющая OnlyFans;

Pleroma – это программное обеспечение для социальных сетей.

Интересно, что бизнесмен получил степень бакалавра по экономике в Northwestern University.

Какое состояние имеет Леонид Радвинский

Как сообщает Bloomberg, за 3 финансовых года Радвинский получил от OnlyFans дивидендов на более чем 1 миллиард долларов. За 2023 год этот показатель составил ориентировочно 472 миллиона долларов. В другие годы это значение таково:

в 2022 году – 338 миллионов долларов;

в 2021 году – 284 миллиона долларов.

Обратите внимание! Радвинский приобрел контрольный пакет акций OnlyFans в 2018 году. Сам сайт был основан еще в 2016 году.

Forbes оценивает нынешнее состояние Радвинского в 3,8 миллиарда долларов. В 2024 году бизнесмен занял 347 место в Forbes 400.

Обратите внимание! Статистика Forbes свидетельствует, что в 2022 году состояние Радвинского составляло 1,2 миллиарда долларов, в 2023 – 2,1 миллиарда долларов.