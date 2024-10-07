Ким є Леонід Радвінський

Радвінський є власником ще одного сервісу еротичних послуг – MyFreeCams. Це платформа, де вебкам моделі можуть створювати різноманітний контент, зокрема і порнографічний.

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Про особисте життя Радвінського відомо мало. Деякі джерела вказують на те, що бізнесмен одружений, однак, сам він не коментує ці чутки.

Радвінський є не тільки власником популярних сервісів з еротичним вмістом. У своєму Linkedin бізнесменам вказав свою посаду як "президентом компанії Leo".

Довідка: Leo – це бутік-фонд венчурного капіталу, який інвестує в технологічні компанії. Організація територіально знаходиться у Флориді

Як вказує на своєму сайті сам бізнесмен його основними проєктами є:

B4X – це набір крос-платформних програмних засобів для швидкої розробки;

Fenix – компанія, що керує OnlyFans;

Pleroma – це програмне забезпечення для соціальних мереж.

Цікаво, що бізнесмен отримав ступінь бакалавра з економіки у Northwestern University.

Які статки має Леонід Радвінський

Як повідомляє Bloomberg, за 3 фінансові роки Радвінський отримав від OnlyFans дивідендів на більш як 1 мільярд доларів. За 2023 рік цей показник склав орієнтовно 472 мільйони доларів. У інші роки це значення таке:

у 2022 році – 338 мільйонів доларів;

у 2021 році – 284 мільйони доларів.

Зверніть увагу! Радвінський придбав контрольний пакет акцій OnlyFans у 2018 році. Сам сайт був заснований ще у 2016 році.

Forbes оцінює теперішні статки Радвінського у 3,8 мільярда доларів. У 2024 році бізнесмен посів 347 місце у Forbes 400.

Зауважте! Статистика Forbes свідчить, що у 2022 році статки Радвінського складали 1,2 мільярда доларів, у 2023 – 2,1 мільярда доларів.