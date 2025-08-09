Рождение коворкинга: путь от идеи до миллионов офисов по миру
- Первый официальный коворкинг был создан в 2005 году в Сан-Франциско Брэдом Нойбергом как пространство для самостоятельной работы и сотрудничества.
- Идея коворкинга возникла еще в 20 веке с "хакерспейсов" в Берлине, а термин "коворкинг" был впервые введен в 1999 году геймдизайнером Бернардом ДеКовеном.
Сегодня, 9 августа, мир отмечает Международный день коворкинга - праздник, который появился в календаре не так давно. Официально первый коворкинг был создан в 2005 году, однако его истоки уходят еще в конец 20 века и первые "хакерспейсы" в Берлине.
Что известно о первом коворкинге?
Первый официальный коворкинг в мире был открыт в 2005 году в Сан-Франциско. Его создал Брэд Нойберг и дал название San Francisco Coworking Space, передает 24 Канал.
Такое пространство должно было поддерживать свободу самостоятельной работы и обеспечивать структуру и совместную работу с другими.
- Из интересных фактов этого коворкинга является то, что Нойберг должен был платить 300 долларов ежемесячно за пользование пространством 2 дня в неделю.
- Сначала никто не появлялся в коворкинге, однако после первого месяца открытия к Нойбергу прибывает стартап-разработчик Рэй Бакстер, который и становится первым членом пространства.
Для чего коворкинги для коворкинга
Такие пространства были созданы в первую очередь для того, чтобы обеспечить комфортное место для различных категорий работников. Речь идет о фрилансерах, стартапов, удаленных работников и даже небольших предприятий. Благодаря коворкингу человек может арендовать место работы на короткий срок, что не привязывает его к месту.
Какие были прототипы коворкинга?
Однако первый официальный коворкинг в Сан-Франциско фактически не был первым, ведь до этого времени еще в 20 веке был создан предшественник коворкинга – "хакерспейс" в Берлине.
- Предполагалось, что такое некоммерческое пространство будет объединять компьютерных энтузиастов, предлагая им место для работы. Кроме того, будет предлагать им возможность сотрудничать с другими работниками и обмениваться опытом.
- В то же время на пересечении между 20 и 21 веками, а именно в 1999 году, геймдизайнер Бернард ДеКовен вводит впервые значение "коворкинг". Впрочем он использует это слово не для обозначения пространства, а для обозначения способа работы.
- Дело в том, что он надеялся разработать способы работы, предусматривающие сотрудничество, разрушение иерархии и восприятие коллег как равных.